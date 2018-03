Digitoday

Miekalla jättiläisiä vastaan – vaikeisiin valintoihin pakottava klassikko palaa 13 vuoden jälkeen





Samain





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kolosseja

Prinssi Wanda saapuu kiellettyyn maahan ratsain, sylissään eloton prinsessa Mono, jonka hän aikoo hinnalla millä hyvänsä herättää. Patsaiden täyttämässä pyhäkössä mystinen olento Dormin lupaa auttaa, kunhan prinssi ensin tuhoaa 16 kivitalon kokoista epäjumalaa.Näin alkaa maailman parhaista peleistä puhuttaessa usein esiin nuoseva Shadow of the Colossus. Se on alunperin japanilaisen Team Icon PS2:lle vuonna 2005 julkaisema seikkailupeli. Yhdysvaltalainen Bluepoint Games ja JAPAN Studio rakensivat pelin perustuksia myöten uudestaan, joten eeppisestä seikkailusta pääsee nauttimaan myös uusi konsolisukupolvi.Uusintajulkaisussa ei ole kyse pelkästä hd-versioinnista, vaan grafiikka on laitettu kokonaan uusiksi. Päivitys on alkuperäiselle teokselle erittäin uskollinen. Selkeimmät pelilliset uudistukset ovat vaihtoehtoiset kontrollit sekä käuyttöliittymän päivitys.studion Ico (2002) ja viime vuonna markkinoille tullut The Last Guardian ovat molemmat eteeriseen fantasiamaailmaan sijoittuvia surumielisiä pelejä, jotka eivät taatusti ole jokaisen mieleen. Shadow of the Colossus sisältää edeltäjiään enemmän suoraa toimintaa, mutta se on pohjimmiltaan silti samankaltainen ongelmanratkaisupeli.Prinssi käy jättiläisten kimppuun aseenaan miekka ja jousi, sekä musta ratsunsa Agro. Taistelut, jotka ovat ratsastamisen ohella pelin pääasiallinen sisältö, vaativat hoksottimia ja malttia. Eläimiä muistuttavien kolossien käytöstä tutkimalla selviää, miten niitä voi haavoittaa. Usein jättiläiset pitää manipuloida hyökkäämään tai liikkumaan tiettyyn paikkaan, jotta niiden kimppuun voi toden teolla käydä. Kolossien riehuessaan tuhoama ympäristö on sekin tärkeässä roolissa.Shadow of the Colossus koostuu siis käytännössä 16 pomotaistelusta sekä aution maailman koluamisesta. Tapahtumia säästeliäästi selittävä tarina kuitenkin vie yhä mukaansa. Pelissä on sadun ja seikkailun tuntua, jollaista kohtaa aniharvoin. Ympäristöstä ja asetelmasta tulee mieleen Veljeni Leijonamielen Nangijala rinnakkaismaailma jossakin Kaukoidässä.kaatavan Wanderin motiivi on suru ja itsekäs halu saada takaisin menetetty rakkaansa. Pelaajan arvioitavaksi jää, missä määrin tarkoitus pyhittää keinot. Kun Wanda iskee miekkaa viattomalta luontokappaleelta vaikuttavan kolossin aivoihin, ei naruista vetelevän tahon päällimmäinen tunne ole tyytyväisyys. Valtava haaste ja ennen kaikkea kontrasti hontelon Wandan ja jättimäisten kivititaanien välillä saavat silti puristamaan peliohjainta pakonomaisesti. Eettisesti ristiriitainen asetelma oli käänteentekevä vuonna 2005 ja se toimii hienosti edelleen.Vaikka peli näyttää todella hyvältä, on siinä muutamia hiomattomia särmiä. Tietyissä karttapisteissä Agro-hepo törmäilee näkymättömiin seiniin, ohjaus on paikoin epätarkkaa ja kamera, joka tämänkaltaisessa pelissä on äärimmäisen tärkeässä roolissa, karkailee välillä mihin sattuu. Toisinaan maaston tarkemmat tekstuurit myös piirtyvät näkyviin vasta hyvin lähellä sankarin nenää, mikä näyttää hupaisalta.Nämä pienet kauneusvirheet antaa kuitenkin mielellään anteeksi, niin ainutlaatuisesta pelikokemuksesta on kyse. Pelin ikäraja on 12 vuotta. Graafista väkivaltaa se ei sisällä, mutta kolossit punahehkuisine silmineen ovat sen verran kauhistuttavia vastustajia, että ikäraja on perusteltu.