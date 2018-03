Digitoday

Tätä ei moni tiedä – Windows 10:een on piilotettu työkalu kuvakaappauksiin

Yllä olevalla videolla näytämme, miten Windows 10:n kuvakaapaustyönkalu toimii.Ruutukaappauksia on perinteisesti otettu tietokoneilla painamalla näppäimistön Print Screen -nappia ja liimaamalla otos johonkin kuvankäsittelyohjelmaan. Windows 10:ssä tämä ei ole tarpeen, sillä käyttöjärjestelmässä on sisäänrakennettuna oma työkalu ruutukaappauksiin.Paina Windowsin alapalkin suurennuslasia, ja ala kirjoittaa avautuvaan hakukenttään sanaa Kuvakaappaustyökalu. Varsin pian Windows jo ehdottaa sinulle tätä sovellusta, joten paina se auki.Kuvakaappaustyökalussa voit Tila-kohdasta valita, napataanko koko näyttö, ikkunaleike, itse valittava suorakaideleike, vai täysin vapaasti hiirellä piirrettävä leike.Voit myös viivyttää kuvakaappauksen ottoa enintään viisi sekuntia siitä hetkestä, kun aktivoit työkalun ottamaan kuvaa joko Tila-valikon tai Uusi-painikkeen kautta.Viiveestä on hyötyä esimerkiksi tilanteissa, joissa haluat ottaa kuvakaappauksen jonkun ohjelman alasvetovalikosta ja sinun täytyy ehtiä avata se esille ennen kuvakaappauksen ottamista.Tosin on helppo kuvitella tilanteita, joissa viisikään sekuntia ei ole tarpeeksi. Silloin on hyvä käyttää näppäinyhdistelmää Ctrl + Print Screen, kun olet avannut kuvakaappaustyökalun, mutta et ole vielä valinnut tilaa tai painanut Uusi-nappia.Tällöin näppäinyhdistelmä aktivoi työkalun halutulla hetkellä. Tosin testissä vaikkapa selaimen asetusvalikko pysyi auki vain, jos kuvakaappaustyökalua ei ollut minimoitu ruudun alapalkkiin. Työkalun ollessa minimoituna valikot menivät kiinni samalla hetkellä, kun näppäinyhdistelmää käytti kuvan ottamiseen.Kun olet ottanut kuvan, voit kirjoittaa siihen eriväristä tekstiä kynätyökalulla tai korostaa osia korostuskynällä. Mitään kovin kummoisia muokkausvalintoja ei ole tarjolla. Voit tallentaa kuvan ja jakaa sitä eteenpäin sähköpostilla.