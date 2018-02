Digitoday

Samsung julkaisi uudet Galaxy-puhelimensa – omasta kuvastaan voi tehdä nyt emojin





Samsung julkisti uudet lippulaivapuhelimensa Galaxy S9:n ja S9+:n.Kuten etukäteen uumoiltiin, puhelimissa on loppujen lopuksi vain vähän uudistuksia verrattuna edellisiin S8 ja S8+ -malleihin. Niistä löytyy esimerkiksi reunoihin kiinni taivutettu Infinity-näyttö, joka löytyy myös tänään Nokian julkaisemasta 8 Sirocco -mallista.Samsungin tiedotteen mukaan puhelimissa on keskitytty kameraominaisuuksien parantamiseen. Yhtiön mukaan puhelimet tarjoavat muun muassa hidastuskuvatoiminnon, jonka avulla käyttäjä voi tehdä omista pätkistään vaikkapa GIF-animaatioita.Molemmissa malleissa on 64 gigatavua sisäistä muistia sekä muistikorttipaikka.Puhelimen kaiuttimet ovat AKG:n suunnittelemat.Yksi uutuus on AR Emoji -toiminto, jossa käyttäjä voi luoda emoji-hahmoja omista valokuvistaan.Galaxy S9:n ja 9+ myynti alkaa Samsungin mukaan Suomessa 16. maaliskuuta.