Onko tietokoneen tallennustila lopussa? Apu on lähellä

Vaikuttaako tietokoneen kiintolevy olevan koko ajan täynnä? Microsoftin Windows 10 -käyttöjärjestelmä näyttää sinulle tallennustilan käytön varsin monipuolisesti ja päästää myös saman tien poistamaan turhia sovelluksia.Paina Windowsin aloitusnappia ruudun vasemmassa alakulmassa hiiren ykkösnäppäimellä, ja valitse hammasratas (Asetukset) > Järjestelmä > Tallennustila.Klikkaa haluamaasi asemaa, niin Windows esittelee sen sisällön luokiteltuna. Näet muun muassa, miten paljon sovellukset ja pelit syövät tilaa samoin kuin kuvat, asiakirjat, videot tai vaikka tilapäiset tiedostot.Jos klikkaat vielä vaikka sovelluksia ja pelejä, saat niistä listan. Voit klikata jokaista ja poistaa niiden asennuksen suoraan tässä valikossa menemättä erikseen Sovellukset ja ominaisuudet -valikkoon, jossa ohjelmat yleensä poistetaan.Ole kuitenkin varovainen mitä poistat. Valikossa voi näkyä esimerkiksi Microsoftin ohjelmia, joiden poistaminen voi aiheuttaa ongelmia ennemmin tai myöhemmin.Tilapäisten tiedostojen valikko voi myös saada sormet syyhyämään. Mutta siellä etenkin ladattujen tiedostojen kansioon on voinut jäädä paljon hyödyllistä tavaraa, jota kaipaa vasta, kun on liian myöhäistä. Näiden tiedostojen metsästäminen ympäri internetiä maistuu puulta.Tallennustila-valikossa voit tehdä muutakin, kuten valita oletussijainnit esimerkiksi musiikille, valokuville ja sovelluksille. Voit myös säätää, miten Windows yrittää automaattisesti varmistaa riittävän vapaan tilan.Huolehdi aina, että käyttöjärjestelmän sisältävällä levyllä tai sen osiolla on tarpeeksi tilaa. Muuten tietokone voi alkaa hidastella merkittävästi.