Digitoday

Suljitko Chromen välilehden vahingossa – näin saat sen takaisin: 7 tehovinkkiä suosikkiselaimeen

1. Avaa suljettu välilehti uudestaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Monista välilehti

3. Vaienna verkkosivusto

4. Tallenna verkkosivu

5. Peruuta nopeammin





6. Vedä kirjanmerkki talteen

7. Ehosta laajennuksilla, mutta pidä varasi!