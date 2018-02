Digitoday

Taskussasi on korvaamaton apuri ulkomailla – 6 vinkkiä tilanteisiin, kun kielitaito ei riitä

1. Lataa kielet etukäteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Puhu ja kuuntele

3. Maalaa ja käännä

4. Käytä ihmekameraa

5. Käännä edestakaisin





6. Varaudu yllätyksiin