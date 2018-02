Digitoday

Käytätkö Windows 10:ssä useaa ohjelmaa samaan aikaan? Opettele tämä helppo taikatemppu

Sovellusten ikkunoiden säätäminen oikean kokoisiksi ja oikeisiin paikkoihin näytöllä on ollut tietokoneen käyttäjän kestorasite. Windows 10:ssä on kuitenkin näppärä toiminto, joka poistaa käsipelillä säätämisen.Windows 10:ssä on mahdollista jakaa ruutu enintään neljälle sovellusikkunalle, joista jokainen vie ruudusta noin yhden neljänneksen.Toimi näin: Avaa halutut sovellukset ja valitse niistä yksi. Raahaa sovellus haluttuun nurkkaan klikkaamalla hiiren ykköspainiketta ikkunan yläreunassa ja pitämällä painike pohjassa. Vedä hiiren osoitin aivan ruudun kulmaan asti, ja päästä irti.Toisen tai viimeistään kolmannen ikkunan asettamisen jälkeen Windows ehdottaa sinulle tyhjään tilaan jotakin jäljellä olevista avonaisista sovelluksistasi. Klikkaa niistä haluttua, niin se täyttää jäljellä olevan tilan ruudusta.Sinun ei siis tarvitse välttämättä jakaa ruutua neljään osaan. Voit valita vaikka kaksi ikkunaa päällekkäin ruudun toiselle puolelle ja antaa puolikkaan ruudusta kolmannelle.Huomio: Jotkut sovellukset, kuten ainakin Spotify, voivat haluta ruudusta hieman enemmän kuin neljänneksen. Tämä aiheutti hetkellistä hämmennystä toimittajassa. Se ei kuitenkaan ole suuri ongelma. Loput ruudut saa edelleen suurin piirtein paikoilleen klikkaamalla Windowsin ehdotuksia.