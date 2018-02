Digitoday

Veikkaus aloittaa vedonlyönnin tietokone­ohjelmalla luoduista laukkakisoista ja jalkapallopeleistä





Veikkaus käynnistää tänään uuden rahapelimuodon. Virtuaalivedoissa pelaajat voivat lyödä vetoa simuloiduista urheilutapahtumista, joiden lopputulokset on arvottu.Veikkauksen palvelussa voi lyödä vetoa virtuaalisista jalkapallo-otteluista, raveista, laukkakisoista, koirien ratajuoksusta, autokilpailusta, pyöräilystä ja speedway-kilpailuista.Virtuaalivetojen kohteena olevat kilpailut on toteutettu tietokoneohjelmalla, mutta ne näyttävät lähes realistisilta. Mukana on myös selostaja sekä yleisön ääni. Jalkapallo-otteluissa käytetään osittain todellisten joukkueiden nimiä, ja joukkueiden peliasut muistuttavat paljon esikuviaan. Pelaajia ei ole nimetty.Ottelut kestävät reilusta minuutista vajaaseen kolmeen minuuttiin riippuen maalien, kulmapotkujen ja muiden tapahtumien määrästä. Myös muiden virtuaalilajien kilpailut ovat muutamien minuuttien pituisia.Kisojen tulos arvotaan tarkoitusta varten laaditulla, Poliisihallituksen hyväksymällä ja valvomalla arvontajärjestelmällä. Voittamisen todennäköisyys perustuu annettuihin kertoimiin ja painotettuun satunnaisuuteen.mukaan pelimuoto on erittäin suosittu Italiassa. Veikkaukselle pelikohteet, kertoimet ja videosimuloinnin on toteuttanut brittiläinen Inspired-yhtiö, mutta Veikkaus vastaa järjestelmän ylläpidosta.– Kohderyhmänä ovat pääasiassa nykyiset vedonlyöjät ja viihdepelaajat, kertoo Jani Karjalainen Veikkaukselta.– Uskomme uuden pelin löytävän myös uusia asiakkaita, mutta aika näyttää kuinka paljon.Veikkaus arvioi, että virtuaalivedonlyönnin vuosittainen liikevaihto nousee muutamaan kymmeneen miljoonaan euroon.