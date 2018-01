Digitoday

Kuumeneeko tietokone? Jäikö verkkosivu jumiin? Tämä niksi päästää pulasta





Katso ennen kuin sorkit





Onko jokin sovellus jäänyt jumiin? Tökkiikö netti? Vaikuttaako tietokone kummallisen hitaalta? Avaa Tehtävienhallinta (Task Manager), ja ota selvää, mistä on kyse. Windows 10:ssä on kätevä työkalu, joka voi antaa vastauksia moniin ongelmiin.Klikkaa Windowsin vasemman alakulman aloitusnappia hiiren kakkospainikkeella, ja valitse Tehtävienhallinta. Voit päästä sinne myös klikkaamalla Windowsin alapalkin tyhjää osaa samalla tavalla. Jos tarpeen, klikkaa tämän jälkeen Lisätietoja-kohtaa uuden ikkunan alareunassa.Eteesi avautuu Prosessit-näkymä tietokoneesi senhetkisestä kuormituksesta suorittimen, muistin, levyn, verkon ja vielä erikseen grafiikkasuorittimen osalta. Klikkaa haluttua osiota saadaksesi pahimmat resurssirohmut heti listan kärkeen.Klikkaa puolestasi Suorituskyky-välilehteä nähdäksesi reaaliaikaisesti kehittyvä graafi tietokoneen tekemisistä. Sovellushistoria-välilehti kertoo resurssien käytön historian, kun taas Käynnistys paljastaa, mitä ohjelmia ladataan tietokoneen käynnistyessä.Käyttäjät-välilehti kertoo kuormituksen käyttäjäkohtaisesti, ja Lisätiedot esittää tarkempia tietoja käynnissä olevista prosesseista. Viimeinen välilehti Palvelut puolestaan listaa sillä hetkellä käynnissä olevat palvelut, jotka liittyvät Windowsin toimintojen pyörittämiseen.Tehtävienhallinnan voi rinnastaa konepellin avaamiseen autossa. Voit täällä esimerkiksi paikantaa tietokoneen voimavaroja liikaa kuluttavan sovelluksen tai vaikka estää joitakin sovelluksia käynnistymästä tietokoneen käynnistyksen yhteydessä. Älä kuitenkaan estä summamutikassa mitä tahansa.Yksi yleisimmistä käyttötarkoituksista on jumiutuneen sovelluksen pakottaminen kiinni. Jos et esimerkiksi saa jotain peliä tai jumiutunutta verkkoselainta suljettua perinteisin keinoin, mene Tehtävienhallintaan, klikkaa pelin prosessia hiiren kakkosnapilla, ja valitse Lopeta tehtävä. Menetät tällöin sovelluksen mahdolliset tallentamattomat tiedot.Työkalun avut eivät lopu tähän. Jos olet oikein guru, voit Tehtävienhallinnassa myös vaikkapa määrätä sovelluksen käyttämään esimerkiksi vain yhtä suorittimen ydintä. Tästä on joskus hyötyä yhteensopivuusongelmien ratkomisessa.Tehtävienhallinta löytyy myös Windows 7:sta, mutta se ei anna yhtä yksityiskohtaisia tietoja. Siihen pääsee käsiksi klikkaamalla Windows-alapalkkia hiiren oikealla napilla ja valitsemalla Tehtävienhallinta.