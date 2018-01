Digitoday

South Park: Fractured But Whole on vessahuumorin juhlaa – ja hyvä peli

Tv-sarjoista ja elokuvista tehdyt pelit onnistuvat harvoin, mutta poikkeuksiakin on. Yksi tällainen on syksyllä ilmestynyt South Park: Fractured But Whole.Peli on jatkoa reilut kolme vuotta sitten ilmestyneelle The Stick of Truthille. Se oli erinomainen yhden pelaajan roolipeli, joka ei säästele hävyttömyyksiä.Omena ei ole kauas puusta pudonnut. The Stick of Truth sijoittui teemaltaan fantasiamaailmaan sotureineen ja lohikäärmeineen, mutta tällä kertaa South Parkissa leikitään supersankaria.Roolipelin tarina alkaa käytännössä heti The Stick of Truthin päätyttyä. South Parkin kakarat päättävät aloittaa supersankarileikin ja suunnittelevat luovansa oman supersankarituoteperheensä. Rahoitus tapahtuu löytämällä kadonnut kissa, josta on luvattu sadan dollarin palkkio.Edellisen pelin päähenkilö The New Kid liittyy Eric Cartmanin johtamaan Coon & Friends -supersankariryhmään ja tilanne kärjistyy nopeasti.Pelaaja saa valita hahmolleen supervoimia, joita pääsee käyttämään vuoropohjaisissa taisteluissa. Vaikeusaste valitaan pelaajan ihonvärin perusteella: mitä tummempi iho pelihahmolla on, sitä vähemmän rahaa hän saa.Taisteluita pelissä on usein, ja ne käydään ikään kuin shakkiruudukolla. Vastustajia riittää aina kuudesluokkalaisista ninjoihin ja rapuihmisiin. Avukseen pelaaja voi valita useita muita South Parkin kakaroita, esimerkiksi Cartmanin Batmania muistuttavan Coonin tai Kyle Broflovskin ihmisleija Human Kiten.Taistelun lisäksi South Parkin pikkukaupunkia pääsee tutkimaan melko vapaasti. Pelistä löytyvät kaikki tv-sarjan klassiset hahmot, mutta mikäli sarjan viimeisimpiä tuotantokausia ei ole katsonut, tulee vastaan myös monta uutta kasvoa. Pääjuonen lisäksi pelaaja voi suorittaa lukuisia erilaisia sivutehtäviä, joista monet ovat varsin kekseliäitä. Pakkopullan makua tehtävissä ei ole.Pelin heikko puoli on siinä, että se lähestyy erikoisella tavalla South Parkin alkuaikoja: se on ängetty täyteen vessahuumoria. Muutaman pökäleen vääntämisen jälkeen jatkuva piereskely ei enää jaksa naurattaa.Tv-sarjassa ylenpalttisesta kiroilusta ja eritteiden ihmettelystä on siirrytty terävään ajankohtaissatiiriin jo vuosia sitten. Tästä päästiin nauttimaan myös The Stick of Truthin mainiossa käsikirjoituksessa, mutta South Park -pelien tuoreimman tulokkaan kohdalla tekijät tuntuvat panostaneen tarinan sijasta suolikaasun määrään.Jos haisevat yksityiskohdat unohdetaan, on Fractured But Whole varsin mallikas peli ja hyvin yksityiskohtainen peli. Parasta siinä on, että se näyttää ja kuulostaa parhaimmillaan South Parkin animaatiojaksolta.Ubisoftin San Franciscon studion yhdessä South Parkin oman studion kanssa tehty peli on saatavilla PlayStation 4:lle, Windowsille ja Xbox Onelle. Sitä voi suositella yhden läpipeluun verran South Parkin faneille, mutta sarjaa tuntemattomille peli tuskin aukeaa millään tavalla.