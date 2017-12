Digitoday

Tämä Googlen sovellus kannattaa ladata: Vapauttaa tilaa puhelimeen ja osaa muitakin temppuja





MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Android-puhelimelle on saatavilla erilaisia tiedostonhallintaohjelmia pilvin pimein. Yksi niihin liittyvä ongelma on se, että välillä on vaikea tietää, mihin luottaa. Koska ohjelmille on annettava oikeudet kaikkiin puhelimella oleviin tiedostoihin, niitä ei viitsisi luovuttaa ihan mihin tahansa.Apuun tulee Googlen oma Files Go -sovellus. ”Mikä tiedostonhallintaohjelma minulle?” -kysymykseen vastaamisen lisäksi se ratkaisee toisenkin puhelimen käyttäjän ongelman: se nimittäin osaa vapauttaa puhelimesta tilaa.Sovellus osaa käydä läpi puhelimen kansioita ja tarjota poistettavaksi tiedostoja. Se osaa myös siivota sovellusten väliaikaistiedostot ja ehdottaa poistettavaksi harvoin käytettyjä sovelluksia.Sovelluksessa on myös aavistuksen verran pelottava ”älykkäät ehdotukset” -toiminto, joka tarjoaa puhelimelta löytyviä pienikokoisia kuvia ja meemejä poistettavaksi. Samalla tavalla se löytää myös saman kuvan kopiot (on nimittäin varsin yleistä, että sama kuva on yleisessä kuvakansiossa ja WhatsAppin kuvissa).Tämän lisäksi sovelluksesta löytyy Files Go -toiminto joka mahdollistaa tiedostojen jakamisen lähellä olevan kaverin kanssa tilapäisen langattoman tukiaseman avulla. Jotta tämä toimisi, on sovellukselle annettava oikeudet paikantaa käyttäjänsä.Googlen sovellukselle on annettava verrattain laajat oikeudet puhelimeen. Mutta valitsemalla Android-käyttöjärjestelmän, tuo oikeus on annettu Googlelle jo aikaisemmin.