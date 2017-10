Digitoday

Lopultakin: Maailman suosituin pelikauppa sai lahjakortit

Valven Steam-pelipalvelun asiakkailla on vuodesta toiseen ollut ongelma. Jos kaverille haluaa lahjoittaa pelin, se pitää itse valita ja ostaa hänelle sen sijaan, että hänen Steam-lompakkoonsa olisi voinut yksinkertaisesti siirtää rahaa. Nyt se onnistuu.Valve itsekin myöntää lahjakorttien ottaneen aikansa sanomalla mainoksessa "ne ovat vihdoin ja viimein täällä". Kaupan mukaan "Steamin lahjakortit toimivat muiden lahjakorttien tavoin, ja ne voi lunastaa Steamissä pelien, ohjelmistojen, laitteistojen ja muiden tuotteiden ostamiseen".Rajoituksena omassa Steam-lompakossa olevaa rahaa ei voi siirtää toisen käyttäjän tilille. Lahjakortti on maksettava luottokortilla, PayPalilla tai bitcoineilla. Vaihtoehtoina ovat 5, 10, 25, 50 ja 100 euron kortit.Lahjakortit eivät sinänsä ole uusi asia digitaalisilla pelimarkkinoilla. Microsoft on esimerkiksi tarjonnut niitä Xbox- ja Windows-pelaajille myös Suomessa jo reilusti aiemmin.Sonylla on ollut omat virityksensä PlayStation Store -kauppaansa Yhdysvalloissa, muttei Suomessa. Täällä asiaa kuitenkin kierretään siten, että ostetaan sähköinen tai fyysinen PSN-kortti ja lähetetään sen koodi lahjan vastaanottajalle.EA:n Origin-pelipalvelu tarjoaa niin ikään lahjakortteja suomalaisillekin käyttäjille.Steamin arvioidaan yleisesti olevan maailman suosituin pelien digitaalinen myyntialusta, mutta tarkkoja lukuja tai markkinaosuuksia ei ole saatavilla. Kaupan on monesti väitetty olevan hallitsevassa markkina-asemassa.