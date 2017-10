Digitoday

Forza Motorsport 7 on upea ajopeli – ja tökerö rahastus

Ajaminen on hauskaa





Teknisesti huippulaatua

Markkinatalouden ehdoilla





Kilpa-autoilusta voi olla montaa mieltä ekologisilla, urheilullisilla ja vaikka millä argumenteilla. Näistä ei kuitenkaan tarvitse välittää, jos kaahailun hoitaa digitaalisesti peliohjain hyppysissään.Tätä hupia tarjoavat monet, mutta erityisen säännöllisesti sitä on tehnyt Microsoft, joka tarjoilee joka toinen vuosi uuden Forza Motorsportin (joka toinen vuosi on vuorossa Forza Horizon -sarja).Vuosi 2017 tuo Forza Motorsport 7:n Xbox Onelle ja Windows 10:lle. Tarjolla on niin aloittelijalle kuin vakavahenkisemmälle kisaajalle sopiva järkäle, jossa hankitaan ja viritellään autoja sekä lopuksi ajetaan niillä kilpaa.Pelin pääpaino on autoissa. Niitä on yli 700, ja lisää on luvassa maksullisten lisäosien myötä. Vaatii hyvin omistautuneen harrastajan, jotta koko autokavalkadi tulee pörrättyä läpi. Valinnanvaraa riittää pienistä vakioautoista ja mönkijöistä muskeliautoihin, formuloihin ja jopa kuorma-autoihin.Ratoja on tarjolla 32. Valikoima on hyvä, muttei päätä huimaava. Pelaajat ovat jo aiempien osien yhteydessä äänestäneet lompakoillaan autolaajennukset ratapaketteja kiinnostavammaksi.Aloittelijan on helppo hypätä rattiin. Peli ohjaa kädestä pitäen (ihan kirjaimellisesti, sillä tarjolla on muun muassa ohjausapua) ja auttaa haluttaessa myös muun muassa jarruttamisessa, vaihtamisessa, luistonestossa, ajolinjoissa, apukoulutasoisilla kilpakumppaneilla ja melkein ihan missä vain. Ja jos menee pieleen, takaisinkelausnapilla voi ottaa uudestaan pieleen menneen ilkeän shikaanin. Näillä eväillä pääsee liikenteeseen viisivuotiaskin. (Pelin ikäraja on 3.)Pelissä häiritsee se, että se palkitsee sikailun menestyksellä. Oletusarvoisesti peli tarjoaa ajamista asetuksin, joissa törmäily ei heikennä auton ajettavuutta. Tämä mahdollistaa romurallin, jollaista todellisuudessa näillä ajopeleillä ei ajeltaisi. Asetusten ruuvaaminen toki auttaa.”Simulaattoritila” ei ole ihan puhdas simulaattori, mutta se pakottaa jo keskittymään ajamiseen. Renkaat eivät liimaudukaan rataan automaattisesti, ja saattaapa mutkien ottaminen huolimattomasti aiheuttaa ilmanpaineongelmia. Radalla pystyminen vaatii huomiota siinä määrin, että kilpakumppanien ohittaminen saattaa jäädä yrittämiseksi. Etsimällä ja kokeilemalla löytyy se itselle sopivin taso.Sanomattakin on selvää, että tarjolla on moninpeliliigaa joka lähtöön. Jotkut tykkäävät, toiset eivät.Mutta mikä tärkeintä, Forzan ajaminen on hauskaa. Se tärkein on siis kunnossa.Forzan ehkä suurin tekninen uudistus on se, että se on tehty pelattavaksi UHD- eli käytännössä 4K-tarkkuudella. Tämä edellyttää kuitenkin uutta Xbox One X -pelikonsolia tai huipputason pc:tä sekä 4K-tarkkuuksiin yltävää televisiota tai näyttöä. Näiden yhdistelmää ei ihan joka kodista löydy.Pienempiä uudistuksia on enemmän. Osa niistä heijastelee sitä, mihin videopelimaailma on menossa huonossa mielessä. Paljon paukkuja on pantu pelaajahahmon ajopukuihin (ja niiden ostelemiseen, totta kai). Osasta taas on aivan todellista iloa, kuten kisojen aikana vaihtelevat sääolosuhteet.Pelissä on isot sisämarkkinat. Myyntiin voi panna autojen ohella virityssarjoja ja automaalauksia. Kaikki on kaupan, mutta kaupankäyntiin ei ole pakko lähteä mukaan. Trimmatulla kiesillä ajava kuski kuitenkin yleensä voittaa vakiolla ajavan samantasoisen kilpakumppanin.Soolokuskeille tarjotaan viiden ajoliigan läpi etenemistä kohti Forza Cupia. Systeemi toimii hyvin, eikä kaikkia alasarjoja ole pakko nyhjätä läpi. Jos Mustang-tyyppiset voimapesät eivät pysy näpeissä, pääsarjan voi läpäistä muita alasarjoja pelaamalla.Tarjolla on myös haasteita, joita kannattaa tahkota. Niistä saatavat autopalkinnot ovat nimittäin vaivan arvoisia.Tästä päästäänkin yhteen pelin suurimpaan ongelmaan: autoilun ekonomiaan. Pelissä pääsee liikkeelle melkein turhankin helposti, mutta vauhti alkaa pian hyytyä. Silloin pitäisi lähteä ostoksille, mutta tehokkaat autot ovat kalliita. Houkutus ostaa yllätyslaatikoita on kova.Yllätyslaatikot sisältävät autoja, kuskin cooliutta lisääviä ajohaalareita sekä bonuskortteja, joita aktivoimalla kisoista voi saada etuja. Ylimääräisiä laatikoita voi ostaa pelin omalla valuutalla, eli krediiteillä. Mitä todennäköisimmin peliin lisätään mahdollisuus ostaa krediittejä myös rahalla.Krediittejä saa nopeammin, jos ostaa pelistä 20 euroa kalliimman Deluxe-version tai kolme kymppiä kalliimman Ultimaten.Ilmiö on mobiilipeleistä tuttu. Tämä olisi kohtuullista silloin, kun itse peli on ilmainen. Mutta kun peruspelistä on pulittanut jo 70 euroa ja tiskiin pitäisi lyödä aina vaan lisää valuuttaa, alkaa ennen pitkää kismittää. Ei tämän näin pitäisi mennä.Forza jättää jälkeensä kovin ristiriitaisen fiiliksen. Se on erinomainen, kaunis ja hauska ajopeli, mutta sen sisäinen talous on liukumassa pimeälle puolelle. Tämä ei ole mikään Microsoftin oma tempaus, isot pelitalot ovat jo hyvän aikaa lypsäneet pelit loppuun asti. Niin kauan kun riittävä määrä pelaajia maksaa, se on bisnesmielessä perusteltua. Mutta ei se välttämättä oikein ole.