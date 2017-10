Digitoday

Tuliko Playstationille kiire? Vuosia odotettu peli tarjolle 4 päivän ajaksi

Autopelifanien kiihkeästi odottamasta Playstation 4:lle tehdystä Gran Turismo Sport -pelistä on julkaistu ilmaisdemo, jota on mahdollista pelata 4 päivän ajan välillä 9.–12.10.Tapausta voi pitää merkityksellisenä, sillä GT Sport on ollut kehityksessä poikkeuksellisen kauan. Sen oli määrä ilmestyä viime jouluksi, mutta julkaisua lykättiin kokonaisella vuodella. Peli julkistettiin vuonna 2015, ja julkistusvaiheessa pelit ovat olleet kehityksessä jo hyvän aikaa.Nyt julkaistavassa demossa on kolme pelitilaa: aikakisaan pohjautuva sport mode, kampanjapeli sekä heti pelaamisen mahdollistava arcade-pelitila. Sony houkuttelee tarttumaan demoon sillä porkkanalla, että siinä ansaittu raha siirtyy varsinaiseen peliin – jos sen päätyy hankkimaan.Demon julkaisun ajankohta ei liene sattumaa. Microsoft julkaisi viime viikolla omalle Xbox One -konsolilleen ja Windows 10:lle tehdyn Forza Motorsport 7:n, joka on suora kilpailija GT Sportille. Molemmissa pelaajat keräävät ja virittävät autoja ajaakseen niillä kilpaa ympäri maailman olevilla radoilla.Molemmat pelisarjat ovat autopelifanien keskuudessa hyvin suosittuja, ja ne kilpailevat samoilla joulumarkkinoilla. Microsoftin Forzalla on ajallinen etumatka, sillä GT Sport julkaistaan virallisesti 18.10.