Tässäkö ensi vuoden hittivimpain? Kokeilimme pc-pelaamisen tulevaisuutta

Microsoft kumppaneineen on tuomassa myyntiin Mixed Teality (MR) –silmikkoja lokakuun 17. päivänä myös Suomessa. Tuona päivänä alkaa Acerin, HP:n, Dellin, Samsungin ja Lenovon valmistamien laitteiden myynti.Vaikka laitteet tulevat eri valmistajilta, kaikki perustuvat Microsoftin määrityksiin. Microsoft itse käyttää laitteesta nimitystä mixed reality headset, eli yhdistetyn todellisuuden silmikko. Yhdistetyllä todellisuudella tarkoitetaan yleensä tietokonegrafiikan ja tosimaailman näkymien yhdistämistä ja vuorovaikutusta.Parin viikon päästä julkaistavien lasien tapauksessa nimitys on harhaanjohtava, sillä käytännössä ne ovat täysin suljettuja virtuaalilaseja, ja niillä voi katsella vain tietokonegrafiikkaa.Lasit tulevat myyntiin noin 500 euron hintaan, ja hintaan luuluvat kumpaakin käteen otettavat ohjaimet. Ilta-Sanomat Digitoday tutustui uuteen tekniikkaan Acerin laseilla.Laseja käytetään Windows 10 –tietokoneella. Kun ne otetaan käyttöön, ensin määritellään lattialta alue, jolla niitä käytetään. Tämä tehdään kulkemalla lasit kädessä haluttua rajaa myöten. Jos tilaa on vähän, valitaan vaihtoehdoksi lasien käyttö paikallaan tuolissa istuen.Ensimmäinen vaikutelma laseista on se, että niiden tarjoama näkymä on todella laaja ja se kattaa melkein koko näkökentän. Tämä on iso ero verrattuna Microsoftin Hololens-laseihin, joissa näkökenttä on todella pieni. Ne ovat toisaalta aidot yhdistetyn todellisuuden lasit, eli niissä näkyy sekä maailma että grafiikka.Lasit eivät myöskään purista pahasti päässä. Ne näyttävät ulkopuolisin silmin tyhmiltä, mutta tämä on toisaalta koko tuoteryhmän ongelma.Ohjaimet vaativat totuttelua, sillä niiden käyttö on aivan uusi kokemus. Molemmissa ohjaimissa on ohjaintatti, hiirilaatta sekä liipaisin. Tämän lisäksi ohjaimia liikuttelemalla voi tehdä ohjausliikkeitä. Hankalan kuuloista? Niin on käyttökin. Mutta niin on toisaalta hiiren ja näppäimistönkin käyttö ensimmäistä kertaa.Koska kyse on aivan uudesta tekniikasta, niillä ei voi vielä paljoa tehdä. Niitä hyödyntäviä sovelluksia on toistaiseksi äärettömän vähän.Microsoftin oma demo-ohjelmisto on meren rannalla oleva talo, jossa voi kävellä ympäriinsä ja sen huonekaluja voi siirrellä, nostella ilmaan ja zoomata suuremmaksi tai pienemmäksi. Talo on samalla käyttöliittymä, josta voi avata esimerkiksi 360-videon katsottavaksi. Demo-olosuhteissa video ei kuitenkaan toiminut.Lisäksi tarjolla on laseille pelattavaksi tehdyt versiot Ghostbusters-pelin mörönsieppauksesta sekä Halo-toimintapelistä. Ensimmäinen ei ollut kokeilutilanteessa pelattavissa ja jälkimmäinen ilmestyy vasta 17. päivänä.Demossa pistää silmään myös grafiikan karkeus ja tekstuurien eli esineiden pintojen karkeus. Tämä ei ole Microsoftin erityinen ongelma, sillä ilmiö on sama kaikella. 360-asteisen näkymän tuottaminen vaatii sen verran rajusti laskentatehoa, että grafiikan näyttävyydessä hypätään vuosikausia taaksepäin.Teknisesti lasit ovat kuitenkin varsin vaikuttavat. Niiden tulevaisuus on kuitenkin kiinni monesta seikasta: markkinoilla on muitakin vaihtoehtoja, ja Microsoftin on saatava pelintekijät kelkkaansa. Yhtiö on tarjonnut jo mahdollisuutta kääntää SteamVR-pelit omalle tekniikalleen, mutta pelintekijöiden innosta tehdä tätä ei ole vielä tietoa.Laseissa on myös yksi mahdollisuus, jonka käyttömahdollisuudesta Microsoft ei ole hiiskunut. Siinä on kaksi eteenpäin osoittavaa kameraa, jotka toimivat sensoreina. Jos niiden luvan voisi valjastaa silmikon näyttöpaneelille vietäväksi, laitteessa voisi olla kyse tulevaisuudessa aidosta MR- tai AR-silmikosta.