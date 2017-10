Digitoday

Google julkaisi uudet huippupuhelimet: Mukana myös suomalaisille erittäin hyödyllinen palvelu

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Google tunkee tekoälyä korvistakin

Google julkaisi eilen keskiviikkona kaksi uutta puhelinta, kannettavan tietokoneen, älykaiuttimia, langattomat kuulokkeet sekä pienen mukana kuljetettavan kameran.Pixel 2 -puhelimesta ilmestyi kaksi erikokoista alumiinikuorista mallia. Vielä viime syksynä Googlen julkistuksessa vitsailtiin Applen päätökselle jättää kuulokeliitäntä pois, mutta nyt sitä ei ole myöskään Googlen uutuuksissa.Googlen Pixel 2 -puhelimessa on viiden tuuman näyttö 1920 x 1080 -resoluutiolla, kun taas Pixel 2 XL:ssä on kuusituumainen näyttö 2880 x 1440 resoluutiolla. Molempien mallien pölyn- ja vedenkestävyys täyttää IP67-standardin, eli laitteet kestävät lyhyen upotuksen matalaan veteen.Molemmissa on muiden tämän vuoden huippupuhelimien tapaan Snapdragon 835 -prosessori ja neljän gigatavun ram-muisti. Kummastakin puhelimesta valmistetaan 64 gigatavun ja 128 gigatavun sisäisellä muistilla varustettua versiota. Molemmissa puhelimissa on 12,2 megapikselin takakamera ja 8 megapikselin etukamera.Pixel 2:n ohjehinta on Googlen mukaan 649 dollaria ja XL-mallin 849 dollaria.Google julkaisi myös kaksi älykaiutinta, Google Home Minin ja Maxin, joissa on sisäänrakennettuna Googlen puhetta tunnistava Assistant -järjestelmä. Kaiuttimet siis lukevat ääneen esimerkiksi sille lausuttujen nettihakujen tuloksia, ja niitä voi pyytää esimerkiksi soittamaan musiikkia Spotify-palvelusta.Kiinnostavin uutuus ovat kuitenkin langattomat Pixel Buds -kuulokkeet, jotka on myös yhdistetty Pixel -puhelimen kautta Googlen Assistant -palveluun. Applen AirPodien ja Sonyn uusien nappikuulokkeiden tapaan ne ladataan kuljetusrasiassa.Varsinainen uutuus on kuitenkin kuulokkeiden yhteyteen tehty lähes reaaliaikainen tulkkaus toiselle kielelle. Kuulokkeiden käyttäjä voi kertoa, mitä kieltä haluaa puhua, ja kertoa asiansa omalla kielellään. Tämän jälkeen lauseet kuuluvat puhelimen kaiuttimista toiselle kielelle käännettynä. Vastaavasti sovellus kääntää keskustelukumppanin vastauksen, ja toistaa käännöksen kuulokkeiden kautta.Käännös onnistuu 40 kielen välillä. Google listaa myös suomen kuuluvan kielten joukkoon, mikä on harvinaista, sillä pienenä kielialueena suomi on harvoin missään palvelussa mukana vaihtoehtona jo julkaisuvaiheessa.Google julkaisi myös pienen Clips-kameran. Googlen mukaan laitteen voi jättää esimerkiksi pöydälle, ja se oppii tunnistamaan tutut kasvot. Lisäksi laite ottaa kuvia ja videoita itsekseen, ja tunnistaa sopivat hetket tekoälyn avulla.Noin tuhannen dollarin hintainen Pixelbook-kannettava tukee sekin Google Assistant -toimintoa. Laite on Microsoftin Surface-laitteiden tapaan hybridi, eli sitä voi käyttää sekä kannettavana tietokoneena että tablet-laitteena. Laitteessa on Intelin Core i5 -prosessori, 8 gigatavun ram-muisti sekä 128 gigatavua sisäistä muistia.