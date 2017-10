Digitoday

Microsoft suututti pelaajat: ”Tervetuloa kapitalismiin”, ”Tämä oli väistämätöntä, eikä se lopu”

https://www.reddit.com/r/xboxone/comments/73ek0g/getting_vip_for_fm7_is_one_of_the_worst_deals/

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY