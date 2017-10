Digitoday

USA teki salaisen verkkohyökkäyksen Pohjois-Koreaan – osa Trumpin strategiaa

Yhdysvalloilla on jo kuukausien ajan ollut käynnissä salainen nettihyökkäys Pohjois-Koreaa vastaan.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY