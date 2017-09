Digitoday

Commodore 64:stä retroversio – tällainen se on





Yksiselitteistä legendan mainetta nauttiva Commodore 64 -tietokone on saanut monia seuraajia, osan jo aikanaan 80-luvulla.Viimeisin yrittäjä on Retro Games Ltd -niminen yritys, joka on tuonut markkinoille THEC64 Mini -nimisen version tietokoneklassikosta. Kyseessä on ulkonäöltään alkuperäiselle uskollinen, mutta kooltaan noin puoleen kutistettu 64:llä valmiilla pelillä varustettu laite.Monia retroharrastajia houkuttelee varmasti laitteen hinta. Retro Games Ltd sanoo myyvänsä sitä noin 80 eurolla. Laitteen on määrä tulla kauppoihin ensi vuoden alussa.THEC64 Mini on varustettu kahdella modernilla usb-portilla, jotka mahdollistavat joystickin ja vaikka ulkoisen näppäimistön käyttämisen. Laite kytketään edeltäjänsä tavoin suoraan televisioon, mutta tällä kertaa hdmi-porttiin.Valmistajan mukaan laitteelle voi myös näpytellä vanhoja ohjelmistolistauksia.Yksi alkuperäisen C64:n suosion syitä oli laajamittainen piratismi, jonka myötä satojen tai tuhansien pelien kokoelmat olivat kenen tahansa käsien ulottuvilla. Retro Games Ltd:n mukaan kaikki THEC64 Minin pelit on virallisesti lisensoitu, mikä selittää useimpien superhittien puuttumisen laitteelta. Listan ulkopuolisia pelejä ei voi pelata.Mukana on kuitenkin sellaisia klassikkoja, kuten California Games, Impossible Mission I ja II, Paradroid, Pitstop, Summer Games II, Uridium, Who Dares Wins II, Winter Games ja World Games.THEC64:n pelilista on kokonaisuudessaan seuraava:AlleyKat, Anarchy, Armalyte: Competition Edition, Avenger, Battle Valley, Bounder, California Games, Chip’s Challenge, Confuzion, Cosmic Causeway: Trailblazer II, Creatures, Cyberdyne Warrior, Cybernoid II: The Revenge, Cybernoid: The Fighting Machine, Deflektor, Everyone’s A Wally, Firelord, Gribbly’s Day Out, Hawkeye, Heartland, Herobotix, Highway Encounter, Hunter's Moon, Hysteria, Impossible Mission, Impossible Mission II, Insects In Space, Mega-Apocalypse, Mission A.D, Monty Mole, Monty on the Run, Nebulus, Netherworld, Nobby the Aardvark, Nodes Of Yesod, Paradroid, Pitstop II, Rana Rama, Robin Of The Wood, Rubicon, Skate Crazy, Skool Daze, Slayer, Snare, Speedball, Speedball II: Brutal Deluxe, Spindizzy, Star Paws, Steel, Stormlord, Street Sports Baseball, Summer Games II, Super Cycle, Temple of Apshai Trilogy, The Arc Of Yesod, Thing Bounces Back, Thing on a Spring, Trailblazer, Uchi Mata, Uridium, Who Dares Wins II, Winter Games, World Games, Zynaps.