Digitoday

NHL 18 tarjoaa rahoille täyden vastineen: Threes-pelimuoto on napakymppi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ainiin, on siinä se toinenkin peli

Yhä vain konsoleille

NHL-pelisarjan ”uudistuminen” vuodesta toiseen on kaksipiippuinen juttu. Välillä uudistukset ovat olleet niin pieniä, ettei niitä oikeasti edes huomaa. Toisinaan ne ovat olleet jopa takapakkia edellisvuoden peliin verrattuna – onneksi tällaista ei ole hetkeen nähty.Siksipä on miellyttävää todeta, että NHL 18 on uudistunut rajulla kädellä. Ei niinkään pyöräyttämällä koko vanhaa Änäriä ympäriämpäri, vaan lisäämällä sen kylkeen kokonaisen uuden pelin. On täysin perusteltua sanoa tämän vuoden suurimman uutuuden, Threes-pelimuodon, olevan ihan oma pelinsä.Threesissä on siis kyse kolme vastaan kolme -kevytlätkäilystä. Joukkueet ottavat mittaa toisistaan pienessä kaukalossa ilman paitsioita, jäähyjä tai muitakaan turhantärkeitä sääntöjä. Maali ei ole välttämättä yhden maalin arvoinen, se voi esimerkiksi tuoda tekijälleen kaksi tai neljä ”maalia” ja samalla vääntää vastustajan maalimäärää alas.Reilua? Ei. Hauskaa? On.Höntsäämään saa myös joukkueiden maskotit, jos arcadelätkä oikeilla pelaajilla ei kiinnosta. Threes tuo hetkittäin mieleen jopa vuonna 2009 ilmestyneen mainion 3 on 3 NHL Arcaden, joka ei valitettavasti koskaan saanut jatkoa. Ihan samanlaiseen tykitykseen ei kuitenkaan lähdetä, eli esimerkiksi yhtäkkisesti kutistuvia tai kasvavia maalivahteja ei ole luvassa.Threes ajaa onnistuneesti kaksilla rattailla: Se sopii kaivaa esille jopa sellaiselle vieraalle, joka ei normiänäristä välitä.Samaan aikaan se tarjoaa uutta pelattavaa myös veteraanille. Koska rangaistuksia (rangaistuslaukauksen muodossa) saa käytännössä vain rumista kampeista, kiekottomien pelaajien sikamainen ajelu luo peliin taktisen elementin, jota perusänärissä ei ole (ainakaan ottamatta jäähyjä pois päältä asetuksissa).Reilua? Ei. Hauskaa? On.Toki Threesistä on tarjolla myös online- ja yksinpelikampanjat.”Se tavallinen Änäri” on uudistunut konservatiivisemmin. Päivityksessä laajennetaan skill stickin käyttöä niin hyökkäysharhautuksissa kuin puolustuksessakin.EA on kehunut tekoälyn parannuksia. Sen pitäisi nyt osata muun muassa biljardisyötöt ja jätöt, mutta ihan hurjia gretzkyilyjä ei tullut vastaan. Tekoäly esittää kyllä hetkittäin oikein hyvää lyhytsyöttöpeliä ja ajelee mukavan aggressiivisesti maalille.Muita uudistuksia ovat uusi NHL-joukkue Las Vegas Golden Knights, mahdollisuus rakentaa uusi NHL-joukkue drafteista lähtien sekä pelata eurooppalaista Champions Hockey Leagueta (CHL). Lisäksi pikkusäätöjä on jonkin verran: Be a pro -pelitilassa asemaansa tyytymätön pelaaja voi pyytää siirtoa ja Ultimate team -pelimuodossa on tarjolla uusia haasteita.Rehellisyyden nimissä todettakoon, että nämä eivät yksinään olisi riittävä syy NHL 18:n ostamiseen.EA on vihjaillut tuovansa pelisarjan takaisin pc:lle. Tällä kaudella laajennusta ei kuitenkaan vielä nähdä, joten tyytyminen on vielä Microsoftin ja Sonyn konsoleihin.Mikäli virtuaalipelaajalta löytyy uudempi versio pelikonsolista, sillä saa iloa silmäkarkin muodossa. Sekä Xbox One S että Playstation 4 Pro tarjoavat tarkempaa grafiikkaa, mutta itse peli on täysin sama myös konsolien perusmalleilla.Tärkein NHL 18 -ostopäätökseen vaikuttava tekijä on se, viehättääkö uusi Threes-pelitila. Jos kevytlätkä ei kiinnosta pätkääkään, myös viime vanhemmalla Änärillä pärjää. Toki peliin tulee vieä muita syitä, kuten muiden pelaajien siirtyminen uusimpaan versioon, minkä myötä vanhemmalle pelille voi olla vaikeampi löytää peliseuraa verkossa.Alla olevalla videolla on ensikosketuksemme NHL 18:aan EA:n esittelytilaisuudessa kuukausi sitten.