Tietokonejärjestelmä kaatui, lennot myöhästelivät ympäri maailman

@British_Airwayshttps://twitter.com/British_Airways?ref_src=twsrc%5Etfw are you having problems? Impossible to log in and check in online! #BAFailhttps://twitter.com/hashtag/BAFail?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/6H9E8Cf8hdhttps://t.co/6H9E8Cf8hd

https://twitter.com/_mortenp/status/913347411002691587?ref_src=twsrc%5Etfw