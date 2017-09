Digitoday

”Sisäiset ohjeet” – Twitter joutui selittelemään miksi Trump saa rikkoa sääntöjä miten huvittaa

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/911789314169823232

We hold all accounts to the same Rules, and consider a number of factors when assessing whether Tweets violate our Rules 2/6 — Twitter PublicPolicy (@Policy) September 25, 2017 https://twitter.com/Policy/status/912438226736041985

Among the considerations is "newsworthiness" and whether a Tweet is of public interest 3/6 — Twitter PublicPolicy (@Policy) September 25, 2017 https://twitter.com/Policy/status/912438362010783744

This has long been internal policy and we'll soon update our public-facing rules to reflect it. We need to do better on this, and will 4/6 — Twitter PublicPolicy (@Policy) September 25, 2017 https://twitter.com/Policy/status/912438520429662208

Twitter is committed to transparency and keeping people informed about what's happening in the world 5/6 — Twitter PublicPolicy (@Policy) September 25, 2017 https://twitter.com/Policy/status/912438632920879104

You think nuclear war is in the public's interest? — Jamie Tommins (@JTommins) September 25, 2017 https://twitter.com/JTommins/status/912443662881222656