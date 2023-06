Sberbankin pääjohtaja ei saanut Pietarin talousfoorumissa Ladan uutta mallia käyntiin

Länsimaalaisittain alempaa keskiluokkaa edustavasta Lada Vestasta on kehitetty uusi versio, eli koriltaan 25 sentillä pidennetty tehdaslimusiini. Kuvituskuva.

Venäläisen pankkijätti Sberbankin hallituksen puheenjohtaja German Gref ei onnistunut käynnistämään Pietarin talousfoorumissa esiteltyä uutta Lada Vestaa, kertoo Venäjän suurin autolehti Za Ruljom. Kahden yrityksen jälkeen käynnistäminen kuitenkin onnistui, kun Grefin avuksi tuli Venäjän valtiovarainministeri Anton Siluanov.

– Syy oli yksinkertainen. Joku oli siirtänyt automaattivaihteiston vivun D-asentoon, Za Ruljom kertoo.

Eri syistä johtuvat käynnistys- ja ajamisvaikeudet ovat vaivanneet Venäjän autoteollisuuden ja maan eliittiin yhteiseloa jo pitkään. Esimerkiksi presidentti Vladimir Putin on kuvattu Lada Grantan melko epätoivoiselta vaikuttavan käynnistysyrityksen parissa sekä nykimässä UAZ Patriotista irtoavia osia.

Pietarissa esitelty Lada Vestan uusi erikoismalli ”Aura” on 25 senttimetrillä pidenetty Lada Vesta, jota on kaavailtu muun muassa ylempien valtion virkamiesten virka-autoksi länsituonnin sakattua. Mallin käsityönä venytetyn korimitan jatkeena on 1,8 litran 122-hevosvoimainen automaattivaihteinen voimalinja sekä aitovenäläinen nahkaverhoilu.