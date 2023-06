Vanha tuttu matkailuvaunumerkki palasi Suomeen – tällainen on mallisto

Monille tutun Polarin tuonti Suomeen alkoi uudelleen.

Ainakin vanhempien ikäpolvien erinomaisen hyvin tuntemien Solifer-vaunujen valmistus alkoi Suomessa vuonna 1964 ja samana vuonna käynnistyi Ruotsissa myös kilpailija eli Polar-vaunujen valmistus. Myöhemmin merkit yhdistyivät SoliferPolariksi ja Solifer-valmistus päättyi Suomessa keväällä 2004. Mutta Polar-vaunuja sen sijaan tehdään edelleenkin – ja nyt niitä myydään taas Suomessa.

Nukkumismukavuus ei jää kiinni ainakaan patjoista. Kuvassa erillisvuoteet on yhdistetty 227 senttiä leveäksi siskonpetiksi.

Polar-vaunujen tuoreimmat mallisarjat ovat vaunun pituusluokkaa kuvaavat 520, 560, 590, 620, 650, 680 ja 730 – kahdessa suurimmassa mallissa on teliakselisto. Mallisarjoissa on 2–5 pohjaratkaisua. Vuodesta 2000 alkaen Polar-vaunujen leveys on ollut 2,5 metriä. Kitkavetopäällä varustetun Al-Ko:n alustan kantavuus on yksiakselisissa vaunuissa 2 000 ja telivaunuissa 2 650 kilogrammaa.

Hyvin varustellussa keittiössä on muun muassa neliliekkinen kaasuliesi, kaasu-uuni ja kaasugrilli.

Polar nykyaikaisti kaikkien vaunujensa ulkonäön mallivuodelle 2022 tekemällä niistä tasakattoiset. Mallivuodelle 2023 tehtiin puolestaan sisätilauudistuksia: muun muassa valaistus laitettiin uusiksi, ja sekä valaistuksen että kaappien ovien käytettävyyttä parannettiin. Tarjolla tuli myös uusia tekstiilejä.

Jääkarhu on ollut Polarin tunnus kohta 60 vuotta. Tätä nykyä takaseinä on umpinainen.

Kaikissa vaunuissa on edessä iso U-sohvaryhmä. Makuupaikkoja on 2–5, suurimmassa 730:ssa jopa kuusi. Suosituimmassa kokoluokassa eli 560:ssa on kolme pohjaratkaisua: takana vasemmalla tai oikealla oleva ranskalainen parivuode tai liitettävät erillisvuoteet.

Ruosalaismerkki otti vuonna 2018 käyttöön Original-, Selected- ja Customized-varustetasot sillä ajatuksella, että lisävarusteleminen saatiin minimiin. Nykyisin tarjolla on myös Edition-perusvarustelu, jota Polar luonnehtii sellaiseksi, että muilla valmistajilla samaan tasoon yltää usein vain lisävarusteilla.

Reilun kokoisen U-sohvan ympärille mahtuu viisi henkeä, mutta sohvasta tehtävä vuode ei ole erityisen tasainen.

Vaunun takapäätä koristava ”Made in Norrland” -tekstilogo kertoo, että Polar-vaunut on suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön. Vaunujen eristepaksuuksien kerrotaan olevan markkinoiden huippua. Vaunuissa on vakiona Alden nestekeskuslämmitys, reilusti patterielementtejä ja nestekiertoinen lattialämmitys.

Näistä ominaisuuksista pitää myös maksaa: 520-mallien hinnat alkavat 44 000 eurosta ja 560-mallien 50 000 eurosta.

