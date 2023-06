Tätä Peugeot-mallia ei myydä Suomessa – eikä edes merkin kotimaassa Ranskassa.

Gibraltar

Stellantis-konserniin kuuluvan ranskalaisen Peugeot’n hyötyautomallistossa on yksi malli, jonka myynti keskittyy Euroopan ulkopuolisiin maihin. Tämä Suomessa ja muuallakin Euroopassa tuntematon Peugeot-hyötyautomalli on Landtrek-avolava. Kyseessä on malli, joka korvasi Peugeot Pick Upin vuonna 2020. Pick Up oli vuodesta 2017 alkaen Peugeot’n avolava, joka oli uudelleennimetty Dongfeng Rich, joka puolestaan perustui Nissan Navaran tekniikkaan.

Landtrek on Peugeotin ja kiinalaisen Changan Automobilen yhteistyömalli, joka jakaa perusrakenteen Changan Kaicene F70:n kanssa. Changan Automobile on valmistanut kyseistä mallia vuodesta 2019 lähtien, ja myös Peugeot Landtrekit valmistetaan Kiinassa. Landtrekin päämarkkina-alueet löytyvät Etelä-Amerikasta ja Saharan eteläpuolisen Afrikan maista. Landtrekin moottorivaihtoehdot ovat 2,4-litrainen bensiinimoottori sekä 1,9- ja 2,5-litraiset dieselmoottorit. Vetotapavaihtoehdot ovat taka- ja neliveto, ja ovia on kaksi tai neljä.

Landtrek korvasi Nissan-perustaisen Peugeot Pick Upin vuonna 2020.

Vaikka Ilta-Sanomat bongasi Landtrekin Euroopan eteläisimmässä kolkassa Gibraltarilla, Peugeotia siellä ja myös Suomessa edustava Bassadone Automotive Group ei ole suunnittelemassa avolavan myynnin aloittamista.

Kyseinen autoyksilö liittyy siihen, että Bassadone-konserniin kuuluu myös Gibraltarilla toimiva Africa Automotive Distribution Services AADS, joka myy, varustelee ja toimittaa erikoisvarusteltuja autoja lähinnä vain Euroopan ulkopuolisten maiden hallituksille ja poliisiorganisaatioille sekä Yhdistyneiden Kansakuntien tarpeisiin. Valtaosa AADS:n kautta kulkevista autoista on Jeepin malleja, mutta myös muille merkeille on kysyntää.