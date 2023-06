Venäjän valtio on ottanut hallintaansa Robert Bosch GmbH:n tuotantolaitokset

Asiasta tiedotti Venäjän federaation lehdistöpalvelu.

Venäläinen valtionyhtiö ja kansallinen autoteollisuusinstituutti NAMI on ottanut haltuun teknologiakonserni Robert Boschin Venäjän tehtaat.

Bosch on valmistanut Venäjällä komponentteja muun muassa ajonvakautusjärjestelmiin sekä lukkiutumattomiin jarruihin.

NAMI on hankkinut vastaavalla tavalla omistukseensa aiemmin jo Renaultin, Nissanin ja Toyotan entiset Venäjällä sijainneet autotehtaat.

Boschin Venäjän laitosten virallista kauppahintaa ei julkistettu, mutta todennäköistä on, että ostohinta on ollut lähinnä muodollinen ja tosiasiallisesti kyseessä on tehtaiden kansallistaminen.

NAMIn mukaan tehtaan 107 hengen henkilöstö työskentelee nyt Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriön kanssa ”tuotannon käynnistämiseksi uudelleen vuodesta 2024 alkaen”.