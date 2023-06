Nähtäväksi jää, viivästyttääkö tuleva oikeusprosessi polttomoottorikiellon alkamista.

Fossiilisten polttoaineiden palamisjätteitä ilmoille päästävistä pakoputkista on tulossa pidemmän päälle yhä harvinaisempi näky.

Puola aikoo viedä fossiilisia polttoaineita käyttävien autojen myyntikiellon EU:n korkeimpaan oikeusasteeseen eli unionin tuomioistuimeen saakka, kertoo uutistoimisto Reuters.

Asiasta ilmoitti Puolan ilmastoministeri Anna Moskwa.

EU:n polttomoottorikiellon on ollut tarkoitus astua voimaan vuodesta 2035 alkaen. Vanhoilla polttomoottoriautoilla saisi ajaa vielä lain voimaantulon jälkeenkin, mutta uusia polttomoottoriautoja ei sen sijaan enää myytäisi.

Puola on ollut ainoa maa, joka on vastustanut polttomoottorikiellon sisältävää lakipakettia sen kaikissa käsittelyvaiheissa. Prosessin aikana Puola on muun muassa ilmoittanut, ettei polttomoottorikiellon seurauksista ole tehty kunnollisia analyyseja.

– Emme ole samaa mieltä tästä ja muista Fit for 55 -paketin asiakirjoista ja viemme asian Euroopan unionin tuomioistuimeen. Toivon, että muut maat liittyvät mukaan.

Euroopan unioni on jo aiemmin tehnyt uuteen päästölakipakettiin myönnytyksiä paitsi Puolan, mutta myös Saksan, Tsekin, Romanian, Unkarin, Slovakian ja Italian vaatimuksesta.