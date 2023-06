Yle: Teboilin laitossuunnitelmat lähellä ilmavoimien tukikohtaa ja syväväylää on estetty

Kuopion kaupunki on estänyt Venäjän hallintoon kytkeytyvän öljyjätti Lukoilin kokonaan omistaman Oy Teboil Ab:n tuotantolaitossuunnitelmat Kuopion Kelloniemessä, kertoo Yle.

Teboil on suunnitellut kaavassa tuotanto- ja satamakäyttöön merkitylle alueelle bioöljynjalostamoa, joka on ollut tarkoitus luovuttaa salassapidon piirissä olevan kolmannen tahon käyttöön.

Yle kertoo Kuopion kaupungin päättäneen, ettei Teboil voi rakentaa haluamiaan laitoksia, sillä lähistöllä on asutusta jonka turvallisuus saattaa tuotantotoiminnan vuoksi vaarantua.

Päätöksellä on myös turvallisuuspoliittista merkitystä, sillä Kelloniemen Teboil-tontin vieressä kulkee Kallaveden syväväylä, minkä ohella kiinteistöltä on vain muutamia kilometrejä Kuopion lentoasemalle sekä Karjalan lennoston Rissalan hävittäjälaivuetukikohtaan. Lisäksi tontille johtaa myös rautatie. Kuopion keskustaan tontilta on niin ikään vain joitakin kilometrejä.

Kelloniemen tontti on tällä hetkellä Teboililla vuokralla vuoden 2024 loppuun saakka. Kun vuokra-aika aikanaan päättyy, pitää vuokraamisen mahdollisesta jatkamisesta tehdä uusi poliittinen päätös.

Teboil on venäläisen öljy-jätti Lukoilin tytäryhtiö. Teboil suunnitteli Kelloniemeen tuotantolaitosta jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, mutta hanke ei ehtinyt tuolloin alkuvaiheen suunnitelmia pidemmälle.