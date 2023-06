Tällainen on Volvon upouusi sähköauto EX30 – halvempi kuin halvin Tesla

Volvo EX30 on nyt edullisin, mutta myös rajuimmin kiihtyvä täyssähköinen Volvo-katumaasturi.

Uuden pikku-Volvon ensi-ilta keräsi Milanossa suuren yleisön. Vahvasti ruotsalaisesta suunnittelusta huolimatta kaikki EX30:t valmistetaan ainakin toistaiseksi Kiinassa. Ulkomitoiltaan uutuus asettuu kaikilta osiltaan jo vanhan tutun Volvo XC40 -mallin alapuolelle. Esimerkiksi pituutta on parikymmentä senttiä ja korkeutta noin kymmenen senttiä vähemmän. Akseliväli on puolestaan viitisen senttiä isoveikkaa pienempi ja tavaratilalitroja on tasan 134 vähemmän.

Milano, Italia

Täyssähköautojen tämän hetken alin hintaluokka saa jälleen yhden uuden pakansekoittajan, kun Volvon EX30 saapuu markkinoille. Ilta-Sanomat tutustui uutuuteen mallin maailman ensiesittelyssä Milanossa, jossa julkistettiin myös Suomen myyntihinnasto. Sen osalta kovin uutinen on, että uunituoreen sähköisen ”pikku-Volvon” hinnat alkavat jo heti alkuun aggressiivisesti 36 900 eurosta, mitä voi pitää varsin kohtuullisena summana 344 kilometrin WLTP-toimintamatkaan kykenevästä upouudesta täyssähköautosta.

Uutuuden keulailme noudattaa jo aiemmin julkistetun tulevan EX90-mallin esimerkkiä. Sen myötä esimerkiksi valokuvio koostuu eräänlaisista jättipikseleistä. Uutuuden alkaen-hinta on viitisen tonnia hinnaston edullisinta Tesla Model 3:a halvempi.

EX30:n hinta- ja kokoluokka (eli pienemmän pään katumaasturi) tarkoittaa myös sitä, että Volvo ryhtyy nyt kisaamaan asiakkaista muun muassa Nissan Leafin, Opel Mokka-e:n, Hyundai Kona Electricin ja Mini Cooper SE:n kanssa.

Isompiakkuiset mallit nelivetoineen ja tehokkaampine pikalatauksineen haastavat lisäksi ominaisuuksiltaan esimerkiksi Tesla Model 3:n, Volkswagen ID.3:n sekä bonuksena myös juuri Suomeen saapuneen kiinalaisen BYD Atto3:n.

Taakse mahtuu tarvittaessa myös pari aikuista, mutta mikään jättikuljetin uusi EX30 ei tietenkään ole. Keskitunnelittomuus tekee myös keskipaikasta ihan käyttökelpoisen.

Ajamaan Volvo EX30:n ensiesittelyssä ei päässyt, mutta istumaan kylläkin. Sen perusteella edessä olot ovat kompaktit, mutta viihtyisät ja asiallisen toimivat. Pienemmistä ulkomitoista huolimatta käytännön tilatarjonta ei juurikaan tunnu häviävän isoveli XC40:lle. Sisusta on kylläkin riisutumpi kuin mihin Volvoissa on perinteisesti totuttu. Mieleen tulee väkisinkin kolmos-Tesla, mutta materiaalilaaduiltaan hiukan paremmanoloisesti toteutettuna.

Jokseenkin kaikki mahdolliset toiminnot on sijoitettu ohjaamoa hallitsevaan keskinäyttöön, joka on asemoitu pystyyn ja melko ylös. Näytön kerrotaan olevan korkealla, jotta kuljettajan ei tarvitsisi siirtää katsettaan alas esimerkiksi nopeusmittaria tiirailtaessa.

Liukuva keskikonsoli on kuvassa etuasennossaan ja ”hansikaslokero” puolestaan kokonaan auki.

Auton ilmiselvän tiukka valmistusbudjetti näkyy esimerkiksi ikkunannostimissa, jotka on sijoitettu säästösyistä keskikonsoliin. Lisäksi ovissa ei ole lainkaan kaiuttimia. Niiden sijasta Volvo on kehittänyt koko kojelaudan levyisen ”soundbarin” eli yhden leveän kaiutinelementin, jonka luvataan kuitenkin täyttävän vaativampiakin äänenlaatutoiveita.

Keskikonsolissa on joukko ihan fiksun oloisia liukutoimintoja, minkä ohella hansikaslokerokin miettitty uusiksi eli sijoitettu tila-automaisesti keskelle, suoraan tietoviihteen jättinäytön alapuolelle. Siellä täällä näkyvistä säästökikoista huolimatta halvaksi tai muoviseksi olo ei kuitenkaan autosta jää.

Takapäätä hallitsevat Volvon tunnusmerkkeihin kuuluvat C-kirjainta mukailevat perävalot. Auto on paljon kompaktimpi kuin isoveli EX90, mutta näössä on silti tiettyä volvomaista muskelia ja laatikkoilmettä.

Uuden EX30:n voimalinjavalikoimasta löytyy kolme eri vaihtoehtoa, joista kaksi on kaksivetoisia ja yksi nelivetoinen. Niistä hankintahinnaltaan halvin on luonnollisesti pikkuakkuinen (49 kWh) takaveto, jossa on 130 kilowatin pikalataus ja jo alussa mainittu 344 kilometrin WLTP-toimintamatka.

Perusmallin suorituskykykin vaikuttaa ainakin paperilla hyvältä, sillä esimerkiksi nollasta sataan taittuu 272-hevosvoimaisen ajomoottorin turvin vain 5,7 sekunnissa. Sallittu vetokoukkupaino on tässä versiossa tasan tuhat kilogrammaa.

Ohjaamossa ilme on teslamaisen pelkistetty. Istuinverhoilussa on suomalaisittainkin kiintoisasti käytetty uutta Nordicoksi nimettyä patenttimateriaalia, jossa on käytetty pohjoismaisista metsistä peräisin olevaa selluloosaa.

Hinnaston keskimmäinen mallivaihtoehto taas on isompiakkuinen takaveto, jonka alkaen-hinta on 42300 euroa. Sen ajoakku on suurempi (65 kWh) ja toimintamatka pidempi (480 km), mutta samalla ostaja saa myös tehokkaamman pikalatauksen (150 kW) ja isomman vetopainon (1400 kg).

Edellisten päälle asettuu vielä nelivetoinen tuplamoottorinen EX30 Twin Performance, jonka ajomoottorit tuottavat yhteensä 428 hevosvoiman tehon. Pikalataus on mallissa 150-kilowattinen. Nelivedon akku on sama kuin isompiakkuisessa takavedossa, joten toimintamatkaa irtoaa 460 km (WLTP). Vetopainoa alkaen 48600 euron Twiniin sallitaan 1600 kg. Nollasta sataan taas taittuu huimassa 3,6 sekunnissa, mikä tekee tästä EX30-mallista myös kaikkien aikojen rivakoimman Volvo-katumaasturin.

Malliston huipulla oleva Ultra-varusteversio tarkoittaa muun muassa panoraama-lasikattoa, automaattipysäköintiavustinta ja sähkötakaluukkua sekä -penkkejä.

Varustetasoja on kolme, eli Core, Plus ja Ultra. Niistä jo halvimpaan kuuluu muun muassa melkoinen joukko aktiivisia turvajärjestelmiä (mm. liikennemerkkihavainnointi ja kaistallapitoavustin) sekä esimerkiksi lämmitetty ohjauspyörä ja adaptiivinen vakionopeussäädin.

Volvon pitkät talviautoperinteet näkyvät esimerkiksi siinä, että niin ikään vakiovarusteinen ajastettu pysäköinti-ilmastointi lämmittää kaikissa EX30:ssä myös myös ratin ja penkin. Suomen oloissa varsin tarpeellinen energiatehokkuutta parantava eli toimintamatkaa pidentävä lämpöpumppu on kuitenkin harmillisesti vakio vain isompiakkuisissa malleissa. Varustetasosta myös riippuu, tukeeko auton sisäinen laturi 11 vaiko 22 kilowatin koti-, asiointi- ja työpaikkalatausta.

Nokkapellin alta löytyy 19-litrainen etutavaratila eli frunk. Se on hyvä paikka esimerkiksi varoituskolmiolle, latauskaapeleille ja renkaanpaikkauslaitteelle. Virtaa uudesta EX30:sta ei saa ulos, kuten esimerkiksi joistakin Hyundain ja Kian malleista.

Ensimmäiset EX30-mallit saadaan Suomeen vielä tämän vuoden puolella ja varsinaiset asiakastoimitukset käynnistyvät vuoden 2024 alussa. Hintojen ja hintakärjen osalta kiintoisaa on muuten vielä sekin, että Volvo kertoo lähtevänsä EX30:lla tosissaan myös Suomen yksityisleasing-kisaan. Siinä hinnasto alkaa tämän hetken tietojen mukaan tasan 555 eurosta kuukaudessa.

Nähtäväksi jää miten Volvo EX30 Suomessa vielä myy, mutta näillä eväin sopii jo epäillä, että ensi vuoden myyntitilastojen kärkipäätä kyllä vähintäänkin kolkuteltaneen. Nyt on normaalilompakolle suunnatun Volvo-sähköauton aika.

Keskikonsolista ulos työntyvää lokeroa voi käyttää esimerkiksi muki- ja kännykkätelineenä. Kuvassa näkyvät myös etulasien nostinnappulat.

