Uusi Espace ei ole enää Renault’n luokittelussa tila-auto, vaikka siinä on seitsemän penkkiä.

Kuudennen sukupolven Espace rakentuu samalle alusta-arkkitehtuurille kuin Renault Austral. Juuri Suomessa myyntiin tullut Austral on Renault’n luokittelussa C-segmentin SUV. Tätä taustaa vasten Renault kertoo, että uusi Espace on D-SUV. Näin siitä huolimatta, että Espace on ollut jo 40 vuoden ajan Renault’n tila-auto. Ehkä uuteen segmentointiin vaikuttaa myös se, että tila-auto ei kuulosta autotyyppinä yhtä houkuttelevalta kuin SUV.

Jos perusteena pidetään tilojen muunneltavuutta, Espace ei ole tila-auto. Penkkejä ei saa pois autosta ilman työkaluja, ja istumajärjestyksen muunneltavuus rajoittuu etupenkkien takana olevan istuimen pituussäätöön. On Espace 5- tai 7-paikkainen, kyseinen penkki liikkuu kiskoilla 22 senttiä, ja jalkatilaa on parhaimmillaan peräti 32 senttiä. Matkustamisen tasokkuutta lisäävät selkänojan puolenkymmentä kallistusasentoa. Keskipenkin saa myös niin lähelle etuistuimia, että jalkatila ei riitä edes lapsille.

Kojelautaa hallitsee kuljettajaa kohden käännetty pystymallinen kosketusnäyttö. Muhkean keskikonsolin päällä on pituussuunnassa säädettävä käsinoja/rannetuki.

Kun penkin sovittaa yli 180-senttisen matkustajan mukaan, takimmaisella penkillä – painon säästämiseksi Espacessa ei ole enää erillisiä takaistuimia – ei ole siltikään riittävästi jalkatilaa aikuismittaiselle. Jo pelkästään kulku taakse/takaa pois on auton korkeuden vuoksi sen verran notkistelua vaativaa, että takimmaiset istuimet sopivat lähinnä lapsille. Tätä puoltaa myös rajallinen pääntila – muilla penkeillä korkeutta on reilusti ainakin silloin, kun autossa on lisävarusteena saatava 1,1 neliömetrin kokoinen lasikatto.

Kaksiosaisella keskipenkillä on ruhtinaallisesti jalkatilaa. Nojan kallistussäätö parantaa matkustusmukavuutta, mutta penkin muotoilu ei suosi kolmen aikuismatkustajan kyyditsemistä.

Kuljettajan paikalla on hyvät oltavat, ja hallintalaitteet ovat Renault’n nykytyylin mukaiset. 12-tuumainen pystysuuntainen näyttö on käännetty kuljettajan suuntaan, digitaalimittaristo on 12,3-tuumainen, ja ilmastoinnille on mekaaniset säätimet. Ajosuunnanvalitsin on ohjauspylväässä oleva vipu. Ohjaus on tarkka, eikä Espacen ajettavuus tuota negatiivisia yllätyksiä. Renault’n monitilavaihteisto ei tee kaikkia vaihtoja täysin huomaamattomasti. 1,2-litraisen kolmesylinterisen turbomoottorin käyntiääni kuuluu kiusallisen voimakkaana silloin, kun bensiinimoottori lataa sähkömoottoria.

Mukava 18 sentin maavara puoltaa uuden Espacen luokittelemista SUV-malliksi. Jos mallissa on nelipyöräohjaus, jarrullinen vetomassa putoaa 1 600:sta 1 500 kiloon.

Ainoassa voimalinjavaihdossa on 130-hevosvoimaisen (96 kW) moottorin apuna on sähkömoottori (50 kW), ja itseään ajon aikana lataavan täyshybridin kokonaisteho on 200 hv (146 kW). Renault kehuu kyseistä E-Tech-mallia maailman energiatehokkaimmaksi hybridivoimalinjaksi. Renault’n mukaan mallilla päästään kaupunkiliikenteessä jopa 80 % sähköllä, ja ensikoeajon aikana sähköistä ajoa oli tarjolla melkoisesti.

Sähkömoottorilla ladattava pieni parin kilowattitunnin (400 V) ajoakku on etuistuiminen alla. Liikkeelle lähdetään aina siististi sähköllä, ja jarrutusenergian talteenoton tehostusta pystyy säätämään ratin takana olevista siivekkeistä. Edelliseen Espaceen verrattuna kulutus on 35 prosenttia pienempi. Yhdistetty kulutus on kaikissa versioissa alle viisi litraa sadalla ja suurin hiilidioksidipäästö on 111 g/km. Suomen alimmassa varustetasossa Technossa luvut ovat 4,7 litraa sadalla ja 104 g/km.

Takanojien kaadolla ja keskipenkin pituussäädöllä tavaratilaa järjestyy 477–677 litraa. Laajennetussa muodossa lattia on takaosan osalta tasainen, mutta penkkien saumakohdassa olevan kolon peitteeksi ei ole suunniteltu peitelevyä.

4,72-metrinen Espace on 14 senttiä edeltävää malli lyhyempi ja 3,2 senttiä matalampi. 18 sentin maavara puoltaa sen luokittelemista SUV-malliksi. Merkittävää kutistumista on tapahtunut massassa, sillä eri paikoista keventämällä uutuus on 215 kiloa edeltäjäänsä kevyempi.

Hiukan enemmän perustavaratilaa vain kaksi matkustajapaikkaa enemmän? Hinta on paikkaluvusta riippumatta sama. Seitsemänpaikkaisena tavaratilaa on tosin vain 159 litraa.

Suomessa varustetasot tulevat olemaan Techno, Iconic ja Esprit Alpine. Koska Espace on Renault’n huippumalli, jo Techno-varustelu on varsin kattava. Renault’n openR link -multimedian näyttöä saa muokattua mieleisekseen ja siihen kuuluu Googlen Android Automotive -järjestelmä. Iconicissa ja esprit Alpinessa on vakiona nelipyöräohjaus, jonka uusimmassa versiossa takapyörät kääntyvät enimmillään viisi astetta (aiemmin 3,5 astetta). Espacen Suomi-hinnat saattavat tulla julki jo ennen juhannusta, ja ennakkoarvioissa hintojen uskotaan alkavan selvästi alle 50 000 eurosta. Ensimmäiset autot tulevat syksyllä. Erikoinen yksityiskohta on, että istumapaikkojen määrä ei vaikuta Espacen hintaan.

