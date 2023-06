Mitsubishin Colt-mallinimi herätettiin uudelleen henkiin. Mutta mikä tuttu automalli löytyykään timanttilogojen takaa?

Mitsubishi Coltin seitsemäs sukupolvi on omaa sukua Renault. Auto on teknisesti täysin sama kuin nykyinen Renault Clio, josta on kuitenkin Renault’lle pian luvassa uudistus.

Amsterdam

Mitsubishin läsnäolo Euroopan markkinoilla jatkossakin on varmistunut jo jonkin aikaa sitten, vaikka aikoinaan asialla spekuloitiin kiivaasti. Malliston saattaminen täkäläisille, päästövähennysten vuoksi yhä vaativammiksi muuttuville markkinoille ei ole helppo rasti, ja sen tietää myös Mitsubishi. Uusien sähköistettyjen mallien kehittäminen ei aivan käden käänteessä onnistu, joten käyttöön otetaan radikaalit keinot. Silmiinpistävin niistä on eri valmistajan tuotteen naamioiminen omaksi.

Ohjauspyörän keskellä komeilee Mitsubishin merkki, mutta kaikki muu onkin sitten Renault Cliosta tuttua tavaraa viimeisintä piirtoa myöden. Ajoasento on toimiva.

Mitsubishin onneksi sillä on allianssikumppanit Renault ja Nissan, joilla sähköistyminen on ollut pitkään hyvällä tolalla. Strateginen kumppanuus allianssimerkkien kanssa tarkoittaa, että vuoteen 2026 mennessä 80 prosenttia Mitsubishin malleista Euroopassa valmistetaan allianssin yhteisille perusrakenteille.

Sitten on vielä astetta suoraviivaisempi ratkaisu, jota Mitsubishi hyödyntää herättäessään eräänlaiseksi legendaksi aikoinaan nousseen Colt-pikkuautonimen jälleen, noin kymmenen vuoden hiljaiselon jälkeen henkiin. Colt on nimittäin käytännössä nykyinen Renault Clio. Hauska yksityiskohta on, että mallinimestäkään ei ole tarvinnut muuttaa kuin yksi kirjain ja panna ne eri järjestykseen. Ja kas, Colt on taas täällä!

Cliosta tutussa keskikonsolissa on muun muassa kännykän langaton latausalusta. Renault’lta on peritty myös helppokäyttöiset ilmastoinnin säätimet.

Kopiointiresepti on Mitsubishille jo tuttu, sillä aiemmin tänä vuonna se julkisti toisen sukupolven ASX:n, joka on tosiasiassa jo pari vuotta sitten markkinoille tullut Renault Captur peiteroolissa. Nyt mennään siis samalla kaavalla.

Mitsubishi-merkin Renault’n keulalle lätkäisemisessä on tässä tapauksessa kuitenkin järkeä, sillä ajan säästön lisäksi säästyy paljon tuotekehitysrahaa. Kaiken lisäksi Renault Clio on erittäin hyvä pikkuauto. Se oli viime vuonna Euroopan 10. myydyin henkilöautomalli, vaikka Cliosta on tulossa uudistettu painos vielä tänä vuonna. Kopioinnissa on mukana siis myös kunniaa.

Colt on siis Clio. Ainoat erot autoissa ovat Mitsubishin omat päiväajovalot ja keulamaski, sekä takana takavalot. Sisällä nähdään toki Mitsubishin merkki ohjauspyörässä, mutta kaikki muu on ehtaa Renault’ia. Aivan kuten ASX:n kanssa, Renault-maailma toistuu sisätiloissa uskollisesti, aina kosketusnäytön käyttöliittymää, käyttimiä, mittaristoa ja jopa erilaisia hälytysääniä myöden.

Nelimetrinen Colt on Mitsubishille tärkeä autoa Euroopan markkinoilla. Autoon saa myös vetokoukun, ja suurin vetomassa on hybridissä jarruttomalle vaunulle 655 kiloa, jarruin 900 kiloa.

Teknisesti autot ovat siis sataprosenttisesti identtiset. Auton ajettavuuteen ei ole luvassa minkäänlaisia omia luonteenpiirteitä, eli uuden Coltin voi koeajaa jo nyt Suomessa nykyisenä Renault Cliona. Luvassa on siinä tapauksessa positiivinen kokemus pikkuauton ratissa. Mitsubishi aikoo kuitenkin poikkeavana ominaisuutena myöntää Coltilleen viiden vuoden takuun.

Suomeen tuotavien malliversioiden valikoima on vielä avoin, samoin hinnoittelu. Uutta Coltia aletaan valmistaa syyskuussa Turkin Bursan tehtaalla, samalla, jolta myös Clio valmistuu. Suomeen ensimmäiset uudet Coltit saapuvat vuoden viimeisellä neljänneksellä.

