Merkkipaalumalli luovutettiin uusille omistajilleen toukokuun lopulla.

Tamperelaiset autoasiakkaat Roni ja Mari Haila yllättyivät, kun heidän tilaamansa uusi Volkswagen ID.3 -täyssähköauto osoittautui yllättäen Dresdenin tehtaan tuotantolinjalta huhtikuussa ulos rullaanneeksi juhlamalliksi.

Hailojen saama auto on nimittäin järjestyksessä sadasviideskymmenestuhannes (150 000s) kyseisellä tehtaalla valmistettu Volkswagen.

Tehtaan museoon auto ei kuitenkaan jäänyt, vaan se toimitettiin Suomeen ja luovutettiin asiakkaille toukokuun lopulla Tampereen K-Autosta.

Malliversioltaan auto on Volkswagen ID.3 Pro Performance, joka on varustettu 58 kWh:n akulla ja tuottaa tehoa 150 kW (204 hv).

Hailojen Volkswagen Dresdenin tehtaan juhlatilaisuudessa.

– Tämä oli erittäin mieluinen yllätys ja hienoa päästä juhlimaan oman auton kanssa tällaista merkkipaalua. Tätä ennen meillä on ollut kaksi Volkswagenia ja nyt päädyttiin täyssähköiseen malliin. Kokoluokka on pitkälti sama kuin Golfissa mutta tässä on enemmän tilaa. Auto on erittäin mukava ajaa ja hiljainen, koeajolla se päätös sitten syntyi, kertoo Roni Haila.

Suomessa Volkswagenin ID.3.-malleja on rekisteröity tähän mennessä 2 148 kappaletta, mutta joukossa ei tiettävästi ole muita vastaavia erikoisyksilöitä.

Volkswagenin Dresdenin lippulaivatehtaalla on valmistettu aikaisemmin mm. e-Golfia ja Phaetonia. Vuonna 2021 tehdas muutettiin täyssähköautotehtaaksi.

Dresdenin lasiseinistä nimensä saanut ”Gläserne Manufaktur” -tehdas on myös suosittu matkailukohde ja siellä on vieraillut avajaisten jälkeen jo yli 2,2 miljoonaa kävijää.