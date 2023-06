Asukkaiden ja turistien häiritseminen, liikenteessä leikkiminen ja yleisvaarallinen ajotapa ovat olleet viime aikoina kiusana Kemissä.

Kansalaiset ovat tehneet viime aikoina poliisille lukuisia liikennevalvontapyyntöjä Kemin keskustan alueelle, kertoo Lapin poliisilaitos.

Myös poliisi on havainnut asian ja puuttunut Kemissä liikkuneiden kuljettajien vaaralliseen ajotapaan kuten suuriin ylinopeuksiin ja liikenteessä leikkimiseen.

Etenkin Etelärantakatu-Sankarikatu-Mansikkanokankatu-Lumilinnan alueilta on tullut kansalaisilta havaintoja kuljettajien vaarallisesta ajotavasta ja vaaratilanteista.

Kyseinen alue on tiheään asutettua ja siellä on poliisin mukaan paljon ulkoilijoita ja matkailijoita. Poliisi on nyt myös lisännyt edellä mainitun alueen valvontaa ja puuttuu tarpeettomaan ja vaaralliseen ajoon ”tehokkaasti”.

Lapin poliisi muistuttaa, että lievimmissä tapauksissa poliisi voi sakottaa tarpeettomasta ja häiritsevästä ajosta taajamassa.

Vakavammissa tapauksissa kyseeseen voi tulla liikenneturvallisuuden vaarantaminen vaaraa aiheuttavan ajotavan takia tai jopa törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen.

”Seuraamuksena kuljettaja voi sakkojen lisäksi menettää ajo-oikeuden tai jopa saada reissun käräjille”, poliisin tiedote muistuttaa ja jatkaa vielä:

”Häiriön tapahtuessa asutusalueella toistuvasti ja tahallisesti yöaikaan kuljettaja voi syyllistyä myös kotirauhan rikkomiseen. Poliisi pyytää, että jokainen tienkäyttäjä ja öinen kulkija huomioisi alueen asukkaiden ja matkailijoiden sekä turvallisuuden että oikeuden kotirauhaan etenkin yöaikaan.”

Lapin poliisista painotetaan, että myös vanhempien olisi hyvä keskustella eri kulkupelein liikenteessä liikkuvien lastensa kanssa turvallisesta liikennekäyttäytymisestä.

”Ja ylipäätään käyttäytymisestä, sekä olla tietoisia siitä, missä jälkikasvu kulloinkin liikkuu.”