Matkailuajoneuvomyynti on sakannut, mutta pelättyä vähemmän

Miinusta näkyy, joskaan ei aivan siinä määrin kuin alan pahimmissa skenaarioissa vielä hetki sitten maalailtiin.

Matkailuajoneuvokauppa on yleisen taloustilanteen myötä hiljentynyt, mutta ei missään nimessä kokonaan pysähtynyt.

Suomessa ensirekisteröitiin toukokuussa 245 tehdasvalmisteista matkailuajoneuvoa, kertoo Matkailuajoneuvotuojat MAT ry.

Lisäksi muita matkailuautoja rekisteröitiin 25 ja tehdasvalmisteisia mökki- ja saunavaunuja 24 kappaletta.

Lue lisää: Maantieristeilijän hinta nousi 130 000 euroa – liki miljoonan euron liikkuva loistohuvila esillä Helsingissä

Uusien matkailuajoneuvojen kauppa on näin ollen tällä hetkellä viime vuosia hiljaisempaa. Vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan verrattuna sekä matkailuautoissa että vaunuissa on jääty jälkeen vajaat 24 prosenttia. Tehdasvalmisteisissa retkeilyautoissa miinusta on kuitenkin selvästi vähemmän eli 7,5 prosenttia.

Lisäksi autoissa ja vaunuissa on merkkejä, jotka ovat pystyneet jopa kasvattamaan myyntiään yleisestä alakulosta huolimatta.

Lue lisää: Caravan-tapahtuma alkoi Helsingissä: tarjolla runsaasti sekä luksusta että minivaunuja

MAT ry:n mukaan erityisesti matkailuautoissa yksittäisten merkkien kasvuprosenttien taustalla on vaikuttanut myös ajoneuvojen saatavuus.

– Kiinnostusta ja kysyntää on. Tällaista viestiä kuuluu kauppiasverkostosta ympäri Suomen. Yleinen kustannusten ja korkojen nousu, sekä ihmisten heikentynyt luottamus talouteen vaikuttavat kuitenkin selvästi ostokäyttäytymiseen. Uusien ajoneuvojen sijaan monet valitsevat nyt käytetyn ajoneuvon ja siirtävät isompia investointeja tulevaisuuteen. Tunnelma on odottava, MAT ry:n toiminnanjohtaja Mika Jokinen kuvailee tilannetta tiedotteessa.