BMW M3 sai vihdoin farkkustatuksen, joka on aitoa M-maailmaa.

Knutstorp, Ruotsi

Vaikka elämme aikaa, jolla täyssähköiset uutuusmallit haukkaavat yhä suuremman osan eurooppalaisilla markkinoilla toimivien autovalmistajien tuotannosta, on joitakin perinteisiä asioita, jotka eivät aivan vielä suostu kuolemaan. Saksalaisten premium-brändien urheilulliset AMG- ja M-alamallit tai vaikkapa rapakontakaisen Chevrolet’n Corvette ovat juuri sellaisista hyviä esimerkkejä. Niissä polttomoottori on vielä kunniakkaasti voimissaan.

Ohjauspyörää ei ole tarvinnut keksiä uudelleen, koska se on valmiiksi hyvä. Punaisten M1- ja M2-painikkeiden avulla kuljettaja pääsee herkuttelemaan, jos vain taitoa riittää.

BMW:n omalla tavallaan esimerkiksi Mercedes-Benzistä tai Volvosta erottautuvan nuorekkaan ja urheilullisen imagon kirkkain ydin, eli M-sarjan tuoteperhe vietti viime vuonna jo viisikymppisiään. Virkeä viisikymppinen esitteli kuin juhlan kunniaksi ensimmäistä kertaa M3-sarjan farmarinkorin, eli Touring-mallin. On ollut oikeastaan melko kummallista, että tällaista M-sarjalaista ei ole aikaisemmin ollut saatavilla, sillä reseptissä ei ole sinällään mitään uutta. Kompakti koko, rutkasti voimaa ja käytännöllinen korimuoto on yhdistelmä, joka varmasti monia houkuttaa. Näin on ollut jo kauan.

Ohjaamossa on uusimman sukupolven BMW iDrive -käyttöjärjestelmä sekä i-malleista tuttu kaareva kosketusnäyttö, joka yhdistää 12,3 tuuman infonäytön ja 14,9 tuuman ohjausnäytön yhdeksi kokonaisuudeksi. Näyttöjen grafiikoissa on käytetty erityistä M-sarjan tyyliä.

M3 Touring on neljäs korimalli aiempien sedanin, coupén ja cabrioletin jatkoksi. Farkkumalli on 85 millimetriä pidempi, 76 millimetriä leveämpi ja neljä millimetriä matalampi kuin sedan. Auton sydän on kuitenkin sama tuttu: kuusisylinterinen M TwinPower Turbo (375 kW/510 hv ja 650 Nm), joka on istutettu aiemmin muihin M Competition -malleihin. Toisessa päässä autoa tavaratila vetää 500 litraa perusmuodossaan, ja takaselkänojat alas taittamalla tilaa järjestyy puolisentoista kuutiota. Ihan kunnon farkku, siis.

Tavaratila vetää viisipaikkaisena 500 litraa, ja selkänojat taittuvat 40:20:40-suhteessa.

Ilta-Sanomat pääsi tutustumaan uutuuteen Ruotsissa Knutstorpin moottoriradalla. Rata on lyhyehkö ja osin hyvin tekninenkin, mutta antoi kuitenkin hyvän tilaisuuden tunnustella keskikokoisen farkku-Ämmän muskeleita. Ja niitähän odotetusti on. Voimanjaosta huolehtivat M xDrive-neliveto ja kahdeksanportainen Steptronic-automaattivaihteisto. Vauhtifarkun M Sport -tasauspyörästö ja adaptiivinen M Sport -alusta tulevat luonnollisesti vakiovarusteina, joten suorituskyvyn takeena on myös paljon hienoa nykytekniikkaa. Kuljettaja voi esimerkiksi säätää vaihteiston toimintaa mieltymystensä mukaiseksi Drivelogic-järjestelmän avulla, ja ajonvakautuksen pois päältä kytkeminen antaa mahdollisuuden pelkän takavedon käyttämiseen.

Takatilat ovat kohtalaiset. Autossa on edessä sähkösäätöiset istuimet, ja lisävarusteena on saatavana hiilikuituiset kuppi-istuimet.

Farkku-3M on nautittava ajettava. Toisaalta ajaminen voi olla hyvin sulavaa ja rauhallista, mutta toisaalta henkiin voi herättää melkoisen pedon: auto kiihtyy 0–100 km/h 3,6 sekunnissa ja 0–200 km/h 12,9 sekunnissa. Huippunopeus on rajoitettu 250 kilometriin tunnissa, mutta lisävarusteinen Driver’s Package nostaa sen 280 kilometriin tunnissa. Tuosta herkusta pitää tosin maksaa lisää vajaat nelisen tuhatta euroa. Ajokäyttäytyminen on ketterää ja tarkkaa, mutta ei hermostunutta. M3 farkku taittuu mutkiin aivan yhtä ihailtavan hanakasti kuin sedan tai avoversio, eikä menohaluja todellakaan puutu. Jarruissa on erinomainen pito. Tasapaino Jekyllin ja Hyden kesken on hallittu.

M3 Touringin erottaa perusfarkusta parhaiten kehyksettömän etumaskin, kylkien suurten ilmanottoaukkojen, suurempien pyöräkotelon aukon kaarten ja auton helmoja pitkin kiertävien kiiltävien mustien nauhojen avulla. Pakoputkien neljä ulostuloa ja takadiffuusori ovat aitoa, voimavaroista vihjailevaa tavaraa.

Suorituskykyiset polttomoottoriautot erottaa vastaavista sähköautoista parikin seikkaa, joista yksi tärkeä osa on käyntiäänet. M3 farkun tapauksessa on pakko todeta, että huippuunsa viritetyn suoran kuutosen röyhkeä röpötys on jo tyhjäkäynnillä paljon karismaattisempaa kuin sähköauton hiljainen humina. Äänistä joko innostuu tai ei, ja ne ovat puhtaasti makuasia. Useimmille nousee iho kananlihalle, kun tällainen moottori kunnolla mylväisee.

Kojelauta on siistitty lähes tyystin painikkeista, mutta onneksi muutama tärkein on jätetty paikalleen.

Toinen erottava seikka on autovero. Runsaan kulutuksen ja päästöjen myötä tässä autossa on autoveroa Suomessa hieman vajaat 52 000 euroa. Se on aika kova hinta, jonka jotkut ovat edelleen valmiita maksamaan. Se heille suotakoon, sillä polttomoottoriautojen taival saattaa olla jo maalisuoralla.

Lue lisää: IS-koeajossa BMW:n upouusi täyssähköinen ministerilimusiini – tältä valtavien keulamunuaisten takana tuntuu

Lue lisää: Tällainen on Suomessa valmistettava huippumalli – satasen nopeuteen 2,9 sekunnissa!