Tällainen on uusi EV9 – vie Kian aivan uudelle tasolle

Upouusi jätti-Kia eli EV9 avaa pelin merkille kokonaan uudessa kokoluokassa.

Yli viisimetrinen EV9 on melkoinen jätti. Etuvalonauha on ottanut inspiraatiota tähtikartoista. Samaa ideaa tullaan jatkossa näkemään myös muissa uusissa Kia-malleissa.

Frankfurt, Saksa

Kian lippulaiva on jatkossa iso tilasähkökatumaasturi EV9. Se on myös auto, jonka pitäisi viedä korealainen vastinetta rahalle -merkki myös aiempaa ylemmäs, niin sanottujen premium-autojen vanaveteen.

Kävimme katsomassa uutuutta Frankfurtissa, jossa autoon pääsi jo istumaan, mutta ei valitettavasti vielä ajamaan.

Ohjaamoa hallitsevat koverat muodot ja vaakalinjat. Äkkiseltään käytettävyydellä ei ole kikkailtu liikoja. Yhtenäisen oloinen keskinäyttö on itse asiassa yhdistelmä kolmesta eri näyttöpaneelista!

Jo ensinäkemältä on selvää, että EV9:n muotoilu on nykyvaltavirrasta poikkeavaa ja muistuttaa lähinnä virtaviivaistettua modernia tiiliskiveä. Särmää ja kulmaa siis löytyy jos johonkin suuntaan. Erityishuomion kiinnittää pienen silmäilyn jälkeen uusi nokkamaski, jossa sähköautojen umpimuotoilu kohtaa nyt jo varsin matalaksi muuttuneen ”ilmanottoaukon”.

Yli viisimetrisen laivan akseliväli on 3,1 metriä, mikä tarkoittaa kolmea ihan kunnollista istuinriviä. Korkeutta on pakettiautomaiset lähes kaksi metriä ja leveyttäkin suunnilleen suomalaisen miehen keskipituuden verran. Eli iso auto ja Ameriikka-henkeä, se on selvä.

Etutavaratilan koko riippuu vetotavasta. Sisällä näkyy V2L-järjestelmän eli virran ulosoton adapteri, jolla Kiasta saa esimerkiksi sähköttömälle mökille 3,7 kW:n tehon. Auton tukee myös V2H-kotisähkö- ja V2G-sähköverkkostandardeja jopa 10 kW huipputeholla.

Koko paketin kantavana ideana on lopulta sisätiloihin panostaminen. Sen ytimessä taas ovat istuimet, joiden osalta EV9 tulee saatavilla sekä kuusi- että seitsemänpaikkaisena versiona. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että auton kilpailijoita ovat muun muassa Teslan lippulaiva Model X sekä Volvon uusi EX90.

Esillä istuttavissa olivat molemmat versiot, joista varsinkin kuusipaikkainen, kaikkiaan neljällä erillisistuimella varustettu malli tarjoaa suoranaista luksusta. Keskirivin nojatuolit kääntyvät tässä versiossa täydet 180 astetta, minkä lisäksi erillisjakkarat surisevat myös makuuasentoon – vaikkapa lataustaukoja ajatellen. Kääntöistuin helpottaa myös jäykkäjalkaisten nousua autoon, sillä penkin voi halutessaan kääntää osoittamaan oviaukkoa kohti.

Istuimet käännettynä tavaratilaa on suorastaan reippasti. Täydellä matkustajakapasiteetilla mukaan mahtuvia laukkulitroja pääseekin sitten jo laskemaan hieman tarkemmin.

Suomessa suosituin valinta lienee kuitenkin se perinteisempi eli normaalitakapenkkinen seitsenpaikkainen malli. Sen osalta koeistunnan tulos on, että sisään mahtuu kyllä aikuinenkin porukka, mutta ei ehkä aivan niin ruhtinaallisen väljästi kuin ehkä kuvittelisi. Mutta ehdottoman tilava auto tämäkin.

Auton ilmanvastuskerroin on sinänsä hyvä, mutta suuri otsapinta-ala tarkoittaa myös suurta ilmanvastusta. Siihen nähden ilmoitettu kulutus on kuitenkin ihan asiallinen eli vajaat 23 kWh satasella.

Tavaratilaa EV9:ssä on mallista riippuen minimissään 312-333 litraa mikäli kaikki istuinpaikat ovat käytössä. Jos kolmosrivi taitetaan pois, kasvaa ruuma hulppeasti 828-litraiseksi. Lisänä nokkapellin alla on myös etutavaratila eli frunk, jonka suuruus on nelivetoversiossa 52 ja takavedossa 90 litraa.

Kosketuspinnalta näyttävä nappularivistö antaa yllättäen sormille fyysisen palautteen. Hyvä!

Etupenkeillä olot ovat jenkkimäisen tilavat. Sisustuselementtien pinnat kaareutuvat matkustajista poispäin, ikään kuin luoden illuusion vielä todellisuuttakin suuremmista tiloista. Kierrätysmateriaaleja on paljon, mitä ei itse auton pääosin erinomaisesta laatuvaikutelmasta välttämättä ehkä uskoisi. Suuri osa painikkeista antaa hyvällä perinteisellä tavalla palautteen painamisesta.

Leveä kojelautanäyttö on yhdistelmä 12,3-tuumaista digimittaristoa ja 12,3-tuumaista tietoviihdenäyttöä, joiden välistä löytyy vielä 5,1-tuumainen lämmitys- ja ilmastointinäyttö. Se selkeyttää ainakin matkustamon lämmöistä huolehtimista. Koreammin varustelluissa versioissa sivupeilit ovat näyttävästi digitaaliset, mutta saataville tulee myös perinteinen vaihtoehto.

Sikaosaston paikat eivät ole yksinomaan lapsille tai miniatyyriaikuisille. Tätä myöten iso Kia voisi sopiva hyvin vaikka taksiksi.

Teknisesti EV9 perustuu Hyundai-Kian yhteiseen E-GMP -sähköautoperusrakenteeseen, mikä tarkoittaa lukuisia tuttuja ratkaisuja kuten esimerkiksi korkean pikalataustehon mahdollistavaa 800-volttista latausjärjestelmää. Kiinnostavaa on, että pitkän akselivälin ansiosta pohjaan on voitu asentaa lähes satakilowattituntinen ajoakusto, jonka turvin isokin auto saavuttaa nelivetonakin jopa lähes 500 kilometrin toimintamatkan. Tehtaalta EV9:stä olisi saatavilla pikkuakkuinenkin versio, mutta sitä ei meikäläisessä tuontiohjelmassa ole.

Nelikon ohella voimalinjavalikoimaan tulee myös pienempitehoinen takavetovaihtoehto, jonka toimintamatkalukema on noin 540 kilometriä. Kummallakin autolla saa myös vetää kärryä, joka saa olla takavedolla enintään 950- ja nelivedolla 2500-kiloinen.

Suomeen Kia EV9:ää odotetaan ensi syksyksi. Malliston hinnat eivät ole vielä tiedossa, mutta selvinnevät mitä todennäköisimmin kesän aikana.

