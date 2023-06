Jyväskylän Kuljetusmessujen anti vahvisti, että sähköautot alkavat hiljalleen olla vaihtoehto myös tavarankuljetuspuolella.

Kuljetusmessut järjestettiin viimeksi neljä vuotta sitten, minkä jälkeen paljon on muuttunut.

Vuonna 2019 sähköautot olivat Jyväskylässä ikään kuin kummajaisia joita löytyi muutamilta osastoilta, mutta tällä hetkellä trendi on siis jo täysin toinen. Tänä vuonna sähkö oli pääosassa suurimmalla osalla autonvalmistajien osastoista.

Opel Vivaro e-Hydrogen eli vedyllä toimivalla polttokennolla varustettu pakettiauto ei ole vain tulevaisuuden tutkielma, vaan sen sarjatuotanto alkaa vuonna 2024. Ulkonäkö ei perus-Vivarosta peitteestä huolimatta eronnut.

Mercedes-Benzin filosofiana muun muassa on, että vähennetään päästöjä eniten siellä missä niitä eniten syntyy eli kaupungeissa. Sen takia osastolla oli sähkömoottorisia uutuuksia pienestä e-Citan pakettiautosta kaupunkien jätehuoltoon tarkoitettuun e-Econiciin ja e-Actrokseen.

Uutuuksilla mitaten ykköspaikasta tähtimerkin kanssa kilpaili Ford, joka vahvisti pakettiautomallistoaan. Fordin toimitusjohtaja Johan Lindberg totesi, että mallisarjojen vallankumous lähti käyntiin viime vuonna e-Transitin voimalla. Nyt olivat vuorossa uusi Transit Custom, pieni Transit Courier sekä Ranger Raptor -avolavan rinnalle vähän maltillisemmat versiot.

Transitien tulo sähkömoottorisina oli tiedossa, mutta melkoisena yllätyksenä kerrottiin, että vuoden 2024 lopulla myös Ranger-avolava tulee myyntiin sähköllä toimivana. Sama koskee kaiketi sen serkkua, Jyväskylässä ensi kerran Suomessa nähtyä parin vuoden tauon jälkeen palaavaa Volkswagen Amarokia. Merkillepantavaa on, että molemmat automallit ovat tähän saakka olleet saatavilla tukevasti yksinomaan dieselmoottorilla.

Fordin osastolla oli kolme tärkeää uutuutta, joista tuorein oli melkeinpä maailman ensi-illassa ollut pieni Transit Courier. Myös Transit Custom ja tavallinen Ranger-avolava olivat ensimmäistä kertaa Suomessa nähtävänä.

Pakettiautojen rekisteröinnit ovat Suomessa vähentyneet ensimmäisten neljän kuukauden aikana 11,3 prosentilla viime vuoteen verrattuna. Sähköpakettiautojen rekisteröinnit ovat kuitenkin kasvaneet 300 prosentilla. Kun niiden osuus kaikista pakettiautoista oli vuonna 2022 vain 6,1 prosenttia, niin neljän ensimmäisen kuukauden jälkeen markkinaosuus on melkein kolme kertaa suurempi (15,8).

Volkswagen Amarok tulee parin vuoden tauon jälkeen takaisin sekoittamaan Suomen avolavamarkkinoita.

Kilpailu ykköspaikasta käy kuumana, ja Auto-Bonin osastolla Citroënin osastolla oli teippaus: ”Suomen eniten rekisteröity pakettiauto”. Se pätee kuitenkin vain vuoteen 2022 ja närästi melkoisesti Volkswagenia, joka on tänä vuonna napannut ID.Buzzilla komean 30 prosentin siivun sähköpakettiautojen markkinoista. Volkswagen on eniten rekisteröity sähköpakettiauto ja ID.Buzz on mallikohtaisen tilaston ykkösenä. Auto-Bon katsoi asiaa vähän laveammin ja totesi, että he ovat maahantuojana ykkönen 35 prosentin markkinaosuudella. Sen panostus sähköön olikin melkoinen, sillä osastolla oli ainoastaan sähköllä toimivia pakettiautoja.

Cadillac Escalade on vähän yllättävämpi näky Kuljetusmessuilla, mutta nepä rekisteröidään Suomessa kevytkuorma-autoiksi, millä vältetään hurja autovero.

Auto-Bon meni vielä pykälän pidemmälle, sillä ennen avajaisia medialle paljastettiin hupun alta Opel Vivaro e-Hydrogen. Se on aivan uudenlainen hybridi, jolla ajetaan pääasiassa vedyllä toimivalla polttokennolla. Mikäli vetyä ei ole saatavissa, niin Vivaro e-Hydrogen toimii myös ladattavana sähköautona. Eikä kyseessä ole pelkkä tulevaisuuden visio, vaan auton tuotanto käynnistyy vuonna 2024. Vety ei ole pakettiautoissa ainutlaatuinen käyttövoima, sillä Renault Masterin polttokennoversio on jo tuotannossa.

Vaikka Volvonkin osastolla painotettiin vahvasti sähköä, on hyvä muistuttaa että kuorma-autojen markkinajohtajaa ja muitakin myydään vielä pitkään pääosin dieselmoottorisina.

Tulevaisuudessa vedyn merkitys kasvaa etenkin kaikkein raskaimmassa kalustossa. Niissäkin tulee ensin sähkömoottorisia malleja, joita oli jo nähtävänä niin Mercedes-Benzin, Scanian ja Volvon osastoilla. Pitkissä kuljetuksissa tarvittaisiin kuitenkin niin suuria ajoakkuja, että nopeasti täytettävät vetytankit ovat järkevämpi vaihtoehto. Ensin tarvitaan kuitenkin vedyn tankkausasemia, joista ensimmäiset saadaan käyttöön Suomessa syksyllä 2024.