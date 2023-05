Pitkään jatkunut voimakas GPS-häirintä on sotkenut nykyaikaan tottuneiden moskovalaisten arkea osin jo pahastikin.

Navigaattoreiden käyttöön tottuneet kuluttajat joutuvat nyt käyttämään Moskovassa paperikarttoja ja lataamaan tarvitsemansa kartat puhelimeen etukäteen käytettäväksi ilman GPS-seurantaa ja Internetiä, raportoivat nyt useat venäläismediat.

Ilmiön taustalla on Ukrainan sotaan liittyvien ilmahyökkäyksien vuoksi käyttöön otettu voimakas satelliittihäirintä, joka on sekoittanut pahasti paitsi kuluttajien kännykkä- ja autonavigattorit, mutta myös muun muassa Moskovan taksien tilausjärjestelmät, lähes koko ruokalähettitoiminnan sekä ylipäätään kaikki sellaiset digijärjestelmät, joissa on mukana reaaliaikainen paikannus.

Lue lisää: Kiinalaiset autot kaappaavat markkinat Venäjällä – näin epäilevät asiakkaat luonnehtivat niiden laatua

Ongelma on kokoluokaltaan suuri, sillä suuri osa lähes 13 miljoonan asukkaan pääkaupungin asukkaista on jo vuosikausia tottunut luottamaan aina käyttövalmiina oleviin navigaattoreihin ja rakentanut arkensa monenlaisten paikannuspalveluiden varaan.

Esimerkiksi Moskovan taksinkuljettajista valtaosa on tätä nykyä kotoisin Keski-Aasiasta, eivätkä he useinkaan tunne valtavaa Moskovaa lähellekään ulkoa.

Käytännössä taksinkuljettajat ovat esimerkiksi ajelleet joukoittain harhaan eivätkä ole löytäneet asiakkaitaan. Samoin asiakkaat eivät ole löytäneet taksejaan.

Moskovalaisia onkin nyt kehotettu opettelemaan perinteisen kartan lukemista ja hankkimaan arjessa tarvitsemiaan paperikarttoja. Kaupunkilaisia on myös muistutettu siitä, ettei neuvostovuosina Venäjällä ollut lainkaan mukana kulkevaa Internetiä.