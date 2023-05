Shell Mäntsälä ja Shell Iittala ottavat valikoimiinsa aivan uuden polttoaineen

Tankkauspisteet ovat rakenteilla ja ne on tarkoitus avata vuodenvaihteessa.

St1:n tavoitteena on rakentaa valtakunnallinen biokaasuasemien tankkausverkosto raskaalle liikenteelle. Ensimmäisenä verkostoon tulevat kaksi St1:n omistamaa Shell-asemaa.

Energiayhtiö St1 on tuomassa nesteytetyn biokaasun (LBG) myyntiin valikoiduille asemilleen.

Shell Mäntsälän ja Shell Hämeenlinna Iittalan yhteyteen avautuvissa tankkauspisteissä voi tankata LBG:tä eli nesteytettyä biokaasua, joka on tarkoitettu raskaalle liikenteelle.

Biokaasun käytöllä raskaassa liikenteessä voidaan saavuttaa huomattava päästövähenemä, joka on jopa 90 prosenttia verrattuna perinteiseen dieseliin.

St1:llä on jo nyt merkittävä biokaasun tankkausverkosto sekä tuotantolaitoskokonaisuus Ruotsissa. Myös Suomeen on suunnitteilla omaa biokaasun tuotantoa.

– Tuomme tuotteen markkinoille, koska biokaasulla on hyvät edellytykset auttaa asiakkaitamme harjoittamaan vastuullista ja kustannustehokasta liiketoimintaa pitkälle tulevaisuuteen. Nesteytetyn biokaasun avulla yritysasiakkaamme voivat tehokkaasti vähentää logistiikkaketjunsa päästöjä, sanoo St1:n tiedotteessa yhtiön B2B myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Reinekari.

– Biokaasulla on merkittävä rooli St1:n omassa energiatransitiossa. Lisäksi se kiihdyttää erityisesti raskaan liikenteen siirtymää fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvan energian vaihtoehtoja sekä vähentää riippuvuutta tuontipolttoaineista. Olemme Ruotsissa markkinajohtaja biokaasuliiketoiminnassa ja on hienoa laajentaa tuotteen jakelua nyt myös Suomeen, St1:n kaasuliiketoiminnan johtaja Matti Oksanen jatkaa.

St1:n verkostoon Suomessa kuuluu kaikkiaan noin 450 St1- ja Shell-asemaa, joista runsas puolet on automaattiasemia. Raskaan kaluston D-pisteitä on lähes 50. St1:llä on raskaalle liikenteelle uusiutuvana polttonestevaihtoehtona myös HVO-diesel eli ns. biopohjainen diesel, jota voi tankata verkoston 34 asemalla.