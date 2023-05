Autoikonin alamäki – IS ajoi vakavaan tienristeykseen joutuneen legendamallin tuoreimman version

Volkswagenin polttomoottori-Golf on tulossa tiensä päähän.

Neliveto-Golf oli menneen talven lumikeleissä tutusti kuin kotonaan. Siitäkin huolimattan on jo enemmän kuin todennäköistä, ettei Golf enää koskaan nouse entiseen myyntimääräloistoonsa, ellei markkinoille pian saada sähköversiota.

Volkswagen Golf on yksi suosituimmista eurooppalaisista automalleista, ellei juuri se suosituin. Se on muodostunut yhdeksi automaailman todellisista ikoneista, johon kilpailijoiden tuotteita on vuosien ja vuosikymmenten ajan verrattu. Golfia on valmistettu jo lähes 50 vuoden ajan, ja Volkkarin tehtaat ovat suoltaneet sitä maailmalle lähemmäs 40 miljoonaa kappaletta.

Jos vielä tahtoo hankkia uuden bensiini- tai diesel-Golfin, pian alkaa tulla kiire. Volkswagen on nimittäin ilmoittanut, ettei seuraavan sukupolven Golfiin enää tule polttomoottoria, vaan malli muuttuu täyssähköiseksi – nimellä tai toisella. Lisäksi on hätkähdyttävää, että kuluvan vuoden tammi-maaliskuun aikana Suomessa 30 eniten rekisteröidyn henkilöautomallin joukossa Golf pitää perää eli on vasta sijalla 30.

Kymppituumaisen kosketusnäytön ja käyttöliittymän ominaisuuksia on parannettu, mutta näytön sormituntuma on edelleen hieman tunnoton.

Autoikoni on siis Suomessa ja muuallakin myynnillisesti jyrkässä alamäessä. Syynä on Volkswagenin vahva sähköistyminen, jossa ID-tuoteperheen mallit ovat ottaneet ohjat käteensä. Golfista ei sen sijaan aitoa sähköversiota ole saatavana – vielä.

Autona Golf on silti edelleen erinomaisen tasapainoinen tuote, olkoonkin, että keulalla raksuttaa edelleen polttomoottori. Nykyisen Golfin yksi arkikäytännöllisimmistä versioista on Variant-farkun Alltrack-versio, eli perusmallin parisen senttiä korotettu painos. Maavaraa on sen verran enemmän, että hieman haastavampikin mökkitie taittuu nelivedon avulla.

Tavaratilan yli 600 litraa on tässä kokoluokassa erinomainen saavutus.

Golf Alltrack liikkuu malliston yläpään voimanlähtein – joko koeajetulla kaksilitraisella bensakoneella teholtaan 140 kW (190 hv) tai samankokoisella dieselillä, joka tarjoaa tasan 200 pollea. Molemmat versiot ovat nelivetoisia. Auton alusta ja jousitus ovat erinomaiset. Alusta on napakka ja tiukan puoleinen, mutta talviajossa mukavuutta lisäsi järkevä rengaskoko 205/55 R17. Jousitus on valittu tarkoin, ja tarjoaa hyvän yhdistelmän niin pehmeyttä kuin kantavuuttakin.

Tuttu kaksilitrainen bensiinipata mahdollistaa jouhevan liikkumisen ilman huolta jalkoihin jäämisestä. Moottori vastaa kaasuun nopeasti, mutta DSG-vaihteisto on edelleen ajoittain hieman töksäyttelevä. Ärsyttävintä on liikkeellelähtöjen empiminen, jota seuraa joskus satunnainen syöksähtely.

Golfin takaistuintilat eivät yllä esimerkiksi Skoda Octavian tasolle, mutta ovat kokoluokassaan kohtalaisen riittävät. Sähköversioon on lupa odottaa vähintään samantasoista ellei jopa parempaa esitystä.

Nelivedon voima sen sijaan jakautuu miellyttävästi, sillä liukkaalla pinnalla taakse saadaan tarvittaessa mukavasti vääntöä, jolloin auto pyrkii jopa yliohjautumaan ja ajonvakautus hyppää mukaan kaitsemaan menoa siistimmäksi. Golf Alltrackin ajettavuuteen on helppo luottaa, sillä ajotuntuma on kokonaisuutena helpon luonteva. Autoa ei tarvitse paimennella pitkilläkään suorilla, vaan eteneminen on vakaata.

Kuten jo todettu, nykyisen Golfin taru on siis saavuttamassa loppusuoransa polttomoottorien mukana. Aika uuden ajan sähkö-Golfille on varmasti kypsä, esimerkiksi farmarimallisena. Volkswagenin toimitusjohtaja Thomas Schäfer on kommentoinut, että seuraavan sukupolven Golfissa ei enää nähdä polttomoottoria, vaan kyseeseen saattaisi tulla ID.Golf -sähköauto. Se voi olla myös sama auto kuin ID.2, perustuen yhtiön uudelle MEB entry -perusrakenteelle.

Mökkitiekorotusta korostetaan myös sinne tänne ripotelluin Alltrack-logoin.

Viimeisimpien julkaistujen tietojen mukaan Volkswagen ID.2all -konsepti yhdistää Golfin, Polon sekä sähköautotekniikan. Nykyisen ID.3:n alapuolelle niin kokonsa kuin hintansakin puolesta asettuva ID.2 on tarkoitus saattaa Espanjan tuotantolinjalle yhdessä Cupran ja Škodan vastaavien mallien kanssa vuonna 2026. Olisiko se seuraava Golf? Aika näyttäköön.

Alltrackin alusta on napakka, mukava ja hyvin toimiva. Varsinaisen maastovarmaksi sitä ei kuitenkaan ole suojattu.

