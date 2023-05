Taas uusi kiinalaisauto myyntiin Suomessa – tässä on juuri paljastettu hinta

Maxus MIFA 9 MPV:n hinnat on julkaistu.

Maxus MIFA 9 on iso täyssähköinen tila-auto.

Kiinalaiseen SAIC-konserniin kuuluvia Maxus-sähköautoja Suomeen maahantuova RSA Suomi on julkaissut uuden Maxus MIFA 9:n hinnat.

Paljon tilaa ja mukavuutta jopa seitsemälle henkilölle tarjoavan MIFA 9:n Suomi-hinnat alkavat 78 990 eurosta.

MIFA 9 on yli 5,2-metrinen iso tila-auto, joka tulee alkuvaiheessa markkinoille seitsenpaikkaisena ja myöhemmin myös kahdeksanpaikkaisena versiona.

Auton 90 kWh:n ajoakku tarjoaa jopa 430-565 kilometrin normin mukaisen toimintamatkan sähköllä (WLTP yhdistetty/kaupunki).

MIFA 9:ssä on panostettu erityisesti matkustajien viihtyvyyteen ja esimerkiksi kaikki auton istuimet on varustettu sekä lämmityksellä että tuuletuksella. Lisäksi istuimissa on hierontatoiminto.

Toisen rivin matkustajat voivat nauttia myös kallistettavista yksittäisistä istuimista säädettävillä jalkatuilla ja käsinojissa olevilla digitaalisilla ohjauspaneeleilla. Toisen ja kolmannen rivin istuimet voidaan työntää lisäksi eteenpäin lisätavaratilan vapauttamiseksi.

Hinnaston julkistamisen myötä uuden MIFA 9:n myynti alkaa heti. Ensimmäiset asiakastoimitukset tapahtuvat vielä tämän vuoden puolella.