Aivan uusienkin sähköautojen ajoakuista on löytynyt koko joukko outoja ongelmia

Jopa ihan upouusista sähköautoista on löytynyt ajoakkuja, joiden käytössä oleva kapasiteetti on ollut valmistajan lupaamaa pienempi.

Sähköautojen ajoakkujen analytiikkaan ja vikadiagnooseihin erikoistunut itävaltalainen Aviloo on tehnyt löydöksiä, joiden mukaan aivan uusien ja lähes ajamattomienkin sähköautojen ajoakuissa voi olla kapasiteetti- ja kunto-ongelmia, kertoo norjalainen tekniikan alan julkaisu Teknisk Ukeblad.

Yrityksen testaamista alle 10 000 kilometriä ajetuista – eli useimpien mittapuulla lähes ajamattomista – sähköautoista on löytynyt esimerkiksi kennoviallisia ajoakkuja, joista heikoimpien kapasiteetti on ollut vain 86 prosenttia siitä minkä valmistaja on autolle luvannut.

– Emme ymmärrä miten tämä on mahdollista. Tilanne on kuitenkin ollut joissain tapauksissa tämä. Akkukennoihin on vaikea päästä käsiksi, joten tässä vaiheessa uskomme, että kyse on yksinkertaisesti huonosta laadusta. Autonvalmistajat ovat kenties joutuneet käyttämään niitä akkumateriaaleja joita ovat markkinoilta sattuneet saamaan, Aviloon teknologiajohtaja Nikolaus Mayerhofer kertoo Teknisk Ukebladille.

TU korostaa, että Aviloon kertomat akkujen SOH-luvut eli käytännössä kuntoprosentit eivät ole arvioita, vaan todellista tietoa, joka perustuu tuhansiin tutkittuihin tapauksiin.

– En voi mainita vain yhtä autonvalmistajaa. Mukana on hyviä, tunnettuja ja suuria automerkkejä, Mayerhofer kommentoi tarkempia malli- ja merkkikysymyksiä.

Sähköautojen ajoakkujen kuntotestauksia tekevällä Aviloolla on luonnollisesti oma intressinsä kertoa akkuongelmista.

Selvää kuitenkin on, että sähköauton ajoakun testaamisesta ja myyntitilanteeseen linkitetystä kuntotestausraportista on tulossa kovaa vauhtia yhä yleisempi osa autokauppaa – myös Suomessa.