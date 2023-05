Uudet CX-5:t ovat juuri saapumassa Suomeen. Otimme mallista ensimaistiaiset ulkomailla.

Maailmanlaajuisessa mittakaavassa CX-5 on Mazdan syömähammas. Nyt sen konepellin alle saadaan uutta polttoainetta säästävää kevythybriditekniikkaa.

Girona, Espanja

Eurooppalainen autoteollisuus sähköistyy vauhdilla, mutta myös polttomoottori on vielä pitkään isossa kuvassa mukana. Niin uskoo ainakin Mazda, monen muun autovalmistajan mukana. Näkemyksen myötä Mazdan mallistouudistus etenee määrätietoisesti, ja merkin suosituin malli, keskikokoluokan CX-5, saa keulalleen nyt uutta kevythybriditekniikkaa.

Kuusiportainen automaatti on ohjelmoitu uudelleen, ja antaa nyt kuljettajalle paremman palautteen vedosta.

Uudistus on oikeastaan pakon sanelema kehitysaskel Euroopassa, jossa jokainen CO2-gramma määrittää kaupallisen menestymisen mahdollisuuksia. Nyt polttoainetta säästyy monien tekijöiden summana, sillä kaikissa uusissa M Hybrid e-Skyactiv G -moottoreissa on sähköavusteisuuden lisäksi sylinterien lepuutusjärjestelmä. Järjestelmän myötä yhdistetty kulutus on pienentynyt, ja hiilidioksidipäästöt ovat nyt keskimäärin 9 grammaa pienemmät kuin aiemmin. Pieni nipistys, mutta kuitenkin askel oikeaan suuntaan.

Lue lisää: Yhden automallin hylkäysprosentti katsastuksessa puhdas nolla – tässä ovat 50 vähiten hylkyjä saaneet

Maltillisen kokoinen CX-5 taipuu monenlaiseen arkikäyttöön, mikä selittää myös mallin suhteellisen hyvää kansainvälistä suosiota – sitä rekisteröitiin viime vuonna kaikkiaan tuntuvat 365 tuhatta kappaletta. Euroopassa yli neljännes Mazdan myynnistä oli juuri CX-5:ä.

Mazda CX-5 panostaa kattavaan varusteluun, joka on jo lähtötason Centre-linessa kattava. Apple CarPlay ja Android Auto toimivat nyt langattomasti. Fiksusti kojelaudan yläosalle sijoitettu 10,25-tuumainen näyttö, navigoinnin kera, on vakiovaruste.

CX-5:n keulalle tulevat siis uudet kevythybridit, joissa sähkö tulee 2,0- tai 2,5-litraisen bensiinimoottorin avuksi. Hybridijärjestelmässä on 24 voltin litiumioniakku, jota ladataan jarrutusenergialla. Saataville tulevat niin etuveto- kuin nelivetoversiot, ja myös nykyisin yhä harvinaisemmaksi muuttuva manuaalivaihteisto sisältyy valikoimaan pienemmän moottorin yhteydessä – jopa nelivedon parina. Pienemmän moottorin teho on 165, suuremman 197 heppaa. Suuremman moottorin parina on aina automaatti.

Lue lisää: Autojen ohjaamoista löytyy yllätyksiä – elefanttiheinää, soijaa sekä kookosta nahan ja puun sijasta

Osansa CX-5:n pienentyneeseen kulutukseen on myös mainitulla automaattivaihteistolla, jonka vaihtamisohjelmaa on optimoitu. Lisäksi se antaa aiempaa paremman tuntuman moottorin toimintaan, mikä sopii Mazdan kuljettaja-auto -yhteenkuuluvuuden tunnetta korostavaan Jinba Ittai -ideologiaan hyvin. Myös nelivetoa on kehitetty pienentämällä sen sisäisiä kitkoja.

Nelivetoversiolle kertyy lisähintaa vajaat 5 000 euroa.

Kevythybridi-CX-5 tuntuu tien päällä ärhäkkäältä, mutta luvut ovat lahjomattomat: kiihtyvyys on vain keskinkertaista. Se ei ole kuitenkaan aivan koko totuus, sillä varsinkin tehokkaampi nelivetoversio etenee vauhtiin päästyään hanakasti, eikä tahmaavaa tunnelmaa ei pääse syntymään. Ajo-ominaisuuksiltaan CX-5 vain paranee vanhetessaan. Auto etenee suoraviivaisesti, ja ohjautuu myös mutkateillä varsin mallikkaasti, joten ajaminen on miellyttävää. Sisätilat pysyvät kohtuullisen hiljaisina ainakin ensitestin perusteella.

Lue lisää: Mazdalta kova veto: IS:n ensitestissä uutuusmalli, jonka keulassa kehrää ponteva 3,3- litrainen dieselpata

Varustelun osalta hiljalleen ikääntyvä CX-5 tarjoaa hyvän kattauksen, sillä jo alin varustetaso tuo mukanaan muun muassa tummennetut takalasit, peruutuskameran ja kaukovaloavustimen tavanomaisempien hilppeiden lisäksi. Korkeammissa varustetasoissa on vakiona muun muassa 19-tuumaiset pyörät, 360 asteen kamera, mukautuvat ledivalot, tuulilasin heijastusnäyttö ja nelivetoversioissa offroad-ajotila – monet näistä joutuu kilpailevissa tuotteissa hankkimaan lisärahalla.

Lue lisää: Takuufirma listasi ongelmattomimmat käytetyt – mukana myös edullisen pään täyssähkömalli

Lue lisää: Mazda poistuu Venäjältä – ostaja sai kaiken yhdellä eurolla

Lue lisää: Tässä on maailman myydyin automalli – 20 suosituimman joukossa kuusi Toyotaa