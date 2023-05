Päästöjä merkittävästi pudottava ladattavuus ei heikennä Jeep Grand Cherokeen maastoajo-ominaisuuksia.

Malaga, Espanja

Jeep on lähes synonyymi sanalle maastoauto, eikä uudistuneen Grand Cherokeen hankkivankaan tarvitse tinkiä Jeepin hyviksi tiedetyistä maastoajo-ominaisuuksista. Tokihan Jeepin lippulaivan vieminen tiestön ulkopuolelle hirvittää – mutta ei auton ominaisuuksien riittämättömyyden vaan kalliin amerikkalaistuotteen korin ja alustan kolhiintumisvaaran vuoksi.

Valtaosa Grand Cherokeen hankkivista taitaa tosin ajella pääasiassa muualla kuin tiettömillä taipaleilla, missä oksat raapivat ison, 4,9-metrisen auton kylkiä ja kattoa. Mutta jos tuollaiseen liikkumiseen on tarvetta, niin Amerikan alkuperäiskansalta nimen jo vuonna 1974 saanut Grand Cherokee kyllä pärjää.

Sisällön osalta muokattavissa oleva digimittaristo on 10-tuumainen.

Grand Cherokeen kykyjä on mitattu myös Sierra Nevadassa olevalla noin 35 kilometrin mittaisella ja paikoitellen todella vaativalla Rubicon Trail -maastoautoreitillä. Reitti on ajettu läpi Trailhawk-malliversiolla, joka on neljästä varustetasosta maastokykyisin – ja ajo tehtiin pelkästään sähkön voimalla, sillä lataushybridi on oikeasti nelivetoinen myös pelkällä sähköllä ajettaessa.

Penkit ovat lyhyttä istuinosaa lukuun ottamatta hyvät. Ratti säätyy molempiin suuntiin.

Ja kyllä, ison jenkkimaasturi on nyt lataushybridi. Auton kotimaa huomioiden moottori on vaatimattoman kokoinen eli vain 2,0-litrainen. 272-hevosvoimaisen nelisylinterinen bensiiniturbon lisäksi voimalinjaan kuuluvat vaihteiston yhteydessä oleva 143 hv:n sähkömoottori, 8-portainen automaattivaihteisto ja noin 17 kilowattitunnin ajoakku (400 V). Toinen auton sähkömoottoreista korvaa starttimoottori-laturi-yhdistelmän. Poltto- ja sähkömoottori tuottavat yhdessä tehoa 380 hv (280 kW) ja vääntöä 637 newtonmetriä.

Lähtökohtaisesti edetään hybridisajotilassa hyödyntäen ensisijaisesti ajoakkua. Kun akussa on tarpeeksi virtaa, matkaa voidaan tehdä jopa Suomen moottoritienopeuksissa pelkästään sähköllä. Kolmas kojelaudan nappikytkin käynnistää virransäästötilan. Jarrutusenergiaa otetaan tietysti talteen nopeutta pudotettaessa.

Odotetun reilunkokoisen tavaratilan pohjalevyn alle mahtuu täysikokoinen vararengas.

Polttoainetaloutta parannetaan normaaleissa ajo-olosuhteissa vapauttamalla etuakseli vetovastuusta. Paluu takavedosta nelivetoon tapahtuu niin ikään automaattisesti, kun 4WD:lle on tarvetta. Omamassaltaan noin 2,5-tonniselle Grand Cherokeelle on normimitattu sähköistä toimintamatkaa varsin mukavat 44–48 km. Kaikkien aikojen maastokelpoisimmaksi Grand Cherokeeksi kehutun uutuuden on mitattu kiihtyvän paikaltaan satasen nopeuteen 6,3 sekunnissa.

Lyhyen tutustumisajon aikana vetotavan muutosta ei huomannut. 4xe:n ohjaus on tarkan äkkinäinen, ja jousitus tuntui pikemminkin liian kovalta kuin löysältä. Maastoajoreiteillä löysyydet ja kovuudet olivat sen sijaan hienossa tasapainossa.

Takana on mukavasti jalka- ja pääntilaa. Kahteen osaan jaetussa nojassa on kallistussäätö. Parhaassa Summit Reserve -varustetasossa on nahkapenkit, aitoa pähkinäpuuta ja 19 kaiuttimen McIntosh-äänentoistojärjestelmä.

4xe:n legendaarisiksi kehuttujen maasto-ominaisuuksien takana on kaksi nelivetojärjestelmää: Quadra-Trac II ja Quadra-Drive II varustettuna taka-akselin elektronisella tasauspyörästön lukolla. Molemmat on varustettu aktiivisella jakovaihteistolla. Mukautuva iskunvaimennus sopeutuu automaattisesti muuttuviin tieoloihin.

Keskikonsolin etuosassa olevan kierrettävän ajosuunnanvalitsimen vieressä on jousituksen korkeussäädön, nelivedon ja ajoasetusten säätimet. Auton toimintoja kattavasti ohjaavassa Selec-Terrain-ajotilajärjestelmässä on maastoajo-ohjelmat kivikkoiseen maastoon, lumelle ja mudalle/hiekalle. Ilmajousituksen avulla maavaran saa kasvatettua lähes 28 senttiin, ja mallin kahluusyvyys on peräti 61 senttiä. Kamerajärjestelmä on tärkeässä osassa maastoajossa, mutta se ei tarjoaa Land Roverin tyyliin virtuaalinäkymää ikään kuin konepellin läpi.

Tilavassa matkustamossa on näyttävyyttä, käsityönä tuotettuja materiaaleja ja jopa kolme 10-tuumaista näyttöä. Auton tietoviihdejärjestelmää kehutaan kaikkien aikojen kehittyneimmäksi, eikä McIntosh-äänentoistojärjestelmänkään ylistämisessä kainostella.

Maastoajoarvot ovat mallissaan: lähestymiskulma 35,5, ylityskulma 22 ja jättökulma 30 astetta sekä kahluusyvyys 61 senttiä. Lataushybridin vetomassa on noin 2,3 tonnia ja maantieajossa Grand Cherokee liikkuu toisinaan pelkällä takavedolla.

4xe:n varustetasot ovat Limited, Trailhawk, Overland ja Summit Reserve. Limited on perusmalli, joka häviää maasto-ominaisuuksissa Overlandin. Trailhawk on kovin maastossa, ja Summit Reserve on malliston lippulaiva teknologian ja hienostuneisuuden osalta. Summit-varustellun koeajoauton etuistuimissa oli monipuoliset sähkösäädöt, mutta istuinosa saisi olla pidempi tai jatkettava. Ratti säätyy sähköllä molempiin suuntiin eikä ajoasennossa ole moittimista.

Takaoviaukko on hiukan matala. Jalkatilaa on reilusti, mutta jos etupenkki on alhaalla, kengät eivät mahdu sen alle. Takana istutaan turhan alhaalla polvet pystyssä, mutta varsin muotoilemattomalla istuimella matkustaa tarvittaessa kolmekin aikaihmistä.

Kierrettävän ajosuunnanvalitsimen ympärillä ovat jousituksen korkeussäädön, nelivedon ja ajoasetusten säätimet.

Ladattavuuden myötä merkittävästi alentuneet päästöt näkyvät Suomessa autoveron määrässä ja sen myötä hinnoissa, jotka selviävät ehkä jo kesällä. Saksassa 4xe:n lähtöhinnat ovat 80–100 000 euroa. Joka tapauksessa Grand Cherokee tulee jälleen Suomeen, mutta mallin tuotannosta heltiää meille autoja aikaisintaan vuoden päästä keväällä.