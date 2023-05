Naarmuttavan hiekkapölyn vaikutus näkyy – tässä kunnossa ovat nyt suomalaisten tuulilasit

Vaikka tuulilasi ei olisi halki, voi se silti olla hyvinkin huonossa ja liikenneturvallisuuden osalta jopa aidosti vaarallisessa kunnossa.

Naarmuttava hiekkapöly ja huonokuntoisista teistä irtoavat kivet vaurioittavat yhä tuulilaseja, mikä johtaa lisääntyvään korjaustarpeeseen sekä liikenneturvallisuuden heikkenemiseen.

Autoalan Keskusliiton, Saint-Gobainin, Autoliiton, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Onnettomuustietoinstituutin yhteisen Kirkkaasti turvallisin -tuulilasikampanjassa autoalan ammattikorkeakoulujen ja ammattioppilaitosten opiskelijat tarkastivat veloituksetta autoilijoiden tuulilaseja kuudella liikenneasemalla eri puolilla Suomea.

Kampanjan aikana tarkastettiin yhteensä 2145 tuulilasia. Kiveniskemiä löytyi 37,7 % tarkastetuista laseista, mikä on lähes viisi prosenttiyksikköä edellisvuotta enemmän. Haljenneiden tuulilasien osuus oli 13,2 % ja kuluneiden 8,4 %.

– Yksi syy kiveniskemien määrän kasvulle löytyy varmasti tiestön kunnon heikkenemisestä. Rapautuvasta asvaltista irtoaa kiviainesta, joka sitten tuulilasiin osuessa aiheuttaa vaurioita, Autoalan Keskusliiton tekninen johtaja Jouko Sohlberg arvioi.

Kaikki vaurioituneetkaan tuulilasit eivät välttämättä ole välittömässä korjaus- tai vaihtokunnossa. Korjaussuositus annettiin 29,3 % laseista ja vaihtosuositus noin joka viidennelle.

– Kiveniskemä kannattaa korjata välittömästi, jotta se ei pääse halkeamaan. Jos autossa on tuulilasivakuutus, niin kiveniskemän korjauksen saa yleensä ilman omavastuuta. Jos kiveniskemä tai halkeama on näkökentässä tai esimerkiksi ADAS-järjestelmän (Advanced Driver Assistant System) tutkan tai kameran edessä tai tuulilasi on pahasti kulunut, on lasi syytä vaihtaa turvallisuuden ja mukavuudenkin takia, Sohlberg toteaa.