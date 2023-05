IS Tirolissa: Porsche Cayenne uudistui sisältä ja päältä – lisää luksusta

Porsche päivitti Cayenne-mallinsa. IS tutustui uutuuteen Tirolin mutkateillä.

Scheffau am Wilden Kaiser, Itävalta

Enemmän kuin facelift. Perusteellisesti jalostettu. Yksi Porschen historian kattavimmista tuotepäivityksistä.

Koska uudistunut Cayenne-malli näyttää, no, aika lailla Cayennelta, stuttgartilaisen yrityksen on keksittävä erilaisia kuvailuja vakuuttaakseen kuulijansa lanseerauksen merkittävyydestä.

Lyhyen tutkiskelun jälkeen valmistajan uskotteluille alkaa löytyä katetta. Auton etuosa tarjoaa ensimmäiset todisteet muutoksesta. Konepelti, keulan alaosa ja ajovalot ilmentävät muutosta.

Matrix Led -valot ovat nyt vakiona. Korkeammalle kurkottavat voivat sijoittaa HD Matrix Led -valoihin. Aavistuksen valotehosta sai, kun maantiellä holtittomasti ajaneelle vastaantulijalle piti väläyttää valoja. Kylläpä välähti kirkkaasti keskellä kirkasta päivää!

Peräpäässä kolmiulotteiset takavalot ja takapuskuri tarjoavat uutta antia. Myös korin väritysmahdollisuudet ovat aiempaa laajemmat. Samoin on käynyt 20-, 21- ja 22-tuumaisten vanteiden valikoimalle.

E-Hybridin jarrullinen vetomassa on 3 500 kiloa. Jarruton maksimi on 750 kg.

Uuden kojelaudan toteutuksessa on astuttu vuosia eteenpäin. Tai jatkettu Taycan-mallin digitaalisessa vanavedessä. Näyttö on 12,6-tuumainen. Sen viereen voi tilata toisen, 10,9 tuuman kosketusnäytön, josta voi katsella vaikka tv-sarjoja. Kuljettaja jää paitsi viihteestä, sillä näytön päälle asennettu kalvo estää kuvan katsomisen sivusuunnasta.

Hipaisusäätövillitys ei ole vallannut Porschen suunnittelijoiden työhuonetta. Usein käytettyjen toimintojen säädöt tapahtuvat keskikonsoliin sijoitettujen fyysisten kytkimien avulla.

Ohjaamo on saanut uutta ilmettä. Istuimet tukevat mukavasti.

Digitalisoinnista huolimatta Cayenneen on jätetty analogisia elementtejä.

Näyttöjen tarkkuudessa ei ole moittimisen sijaa.

Etumatkustaja voi halutessaan katsella vaikka elokuvia. Näytön kalvon vuoksi kuski ei pääse nauttimaan viihteestä.

Ajosuunnan valitsin löytyy ratin takaa oikealta.

Kahden istuttavalla takapenkillä voi matkustaa rennosti. Tilaa on.

Auto käynnistyy käännettävän avaimen sijasta tavanomaisemmasta virtapainikkeesta. Keskikonsolin vaihteenvalitsimen sijasta Cayenne on siirtynyt kojelaudasta löytyvään Taycan-tyyliseen vipuun.

Kojelaudan kello edustaa pysyväisyyttä.

Itävallan ja Saksan Alpeilla ensikoeajoissa ensimmäiseksi autoksi valikoitui nelilitraisella V8-bensiiniturbomoottorilla varustettu Cayenne S. Aiemmin kyseistä mallia vei V6, jonka strategiset lukemat olivat 25 kilowattia ja 50 newtonmetriä pienemmät. Huippunopeudeksi on mitattu 273 km/h ja kiihtyvyydeksi 4,7 sekuntia (0-100 km/h). Lyhyen moottoritiekiihdytyksen perusteella lukemia on mahdotonta epäillä.

Tavaratilan kooksi Porsche ilmoittaa 627 litraa.

Cayenne S:n ohjaus, alusta ja jarrut toimivat juuri niin kuin niiden parhaimmillaan kuvittelisi suoriutuvan. Toisenlaisen käsityksen sai E-Hybridin puikoissa. Numeraalisesti kaikki on kunnossa. Kolmilitraisen bensiinimoottorin ja sähkömoottorin yhteisteho on verrannollinen S:n lukuihin. Hybridin huippunopeus on vain 254 km/h ja kiihtyvyysarvo 0,2 sekuntia S:ää huonompi, mutta maksimivääntölukema 650 Nm voittaa V8:n suorituskyvyn (600 Nm).

Porsche Cayenne S Coupé kiihtyy nollasta sataan 4,7 sekunnissa.

Mikään hybridin osa-alue ei kehittynyt varsinaiseksi ongelmaksi, mutta V8-malliin nähden ohjaus tuntui epätäsmällisemmältä, jarrutuntuma selvästi epämääräisemmältä ja äänimaailma hiukan keinotekoiselta.

Jos kahdesta testatusta autosta pitäisi valita vain toinen, ratkaisu syntynee vilkaisemalla ensin hinnastoa ja sen jälkeen pankkisaldoa: Suomessa hybridin hinta on 113 332 euroa, kun taas 80 978 euroa veroa sisäänsä kätkevän Cayenne S:n hinta on 195 298 euroa.

Tekniikka Porsche Cayenne E-Hybrid Cayenne E-Hybrdillä käytiin noin kahden kilometrin korkeudessa Kitzbühelin alueella. POLTTOMOOTTORI V6, turbo, 2 995 cm³, 224 kW (304), sähkömoottori 130 kW (176 hv), yhteisteho 346 kW (470 hv), 650 Nm AJOAKKU Li-ion 25,9 kWh (brutto) LATAUSTEHO 11 kW, 0-100 % 2,22 h SUORITUSKYKY 0–100 km/h 4,9 s, huippunopeus 254 km/h TOIMINTAMATKA sähköllä 90 km KULUTUS sähkö 30,8 (kWh/100km,) bensiini 1,8 l/100 km CO2-PÄÄSTÖT 33-42 g/km VOIMANSIIRTO A8, neliveto MITAT p 4 930, l 1 821, k 1 696 mm, akseliväli 2 895 mm, omamassa 2 425 kg tavaratila 627 l, tankki 75 l HINTA 113 332 euroa

