Suomessa on rekisterissä noin miljoona kevytperävaunua, joista isoa osaa vedetään vain satunnaisesti. Nyt ajo-oikeuspakkaa sekoittavat kärryjen vaivihkaa kasvaneet kokonaismassat.

Ajo-oikeusongelman voi selättää perävaunun muutoskatsastuksella. Kuluttajan kannalta nykytilanne on kuitenkin ikävä, sillä ajo-oikeudetta ajosta saa kiinni jäädessä useimmiten tuntuvan rangaistuksen.

Yhä useampi kevytperävaunu rekisteröidään 825 kg:n kokonaismassalle, minkä takia B-ajokortin ajo-oikeuden raja voi tulla yllättävästi vastaan, tiedottaa Autoliitto.

Perävaunuyhdistelmää ilman siihen vaadittavaa ajo-oikeutta ajava puolestaan syyllistyy aina automaattisesti rikoslain 23 luvun 10 §:ssä säädettyyn kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta.

Autoliitto on huolissaan tilanteesta, sillä harva satunnainen käyttäjä tarkastaa mille kokonaismassalle vaunu on rekisteröity, eikä näin ollen tule ajatelleeksi, riittääkö oma ajokortti yhdistelmän kuljettamiseen.

Kun kevytperävaunujen rekisteröiminen 825 kg kokonaismassalle tuli mahdolliseksi, olisi myös ajokorttilainsäädäntöä pitänyt muuttaa niin, ettei tällaista kikkailua tarvittaisi.

– Esimerkiksi isompien katumaasturien ja sähköautojen kokonaismassat ovat niin suuria, että 825 kg:n perävaunun kanssa tuo 3500 kg:n raja ylittyy eikä pelkkä B-kortti näin ollen enää riitä yhdistelmän ajamiseen, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kertoo tiedotteessa.

B-kortilla saa aina ajaa B-luokan vetoautoa, johon on kytketty kokonaismassaltaan enintään 750 kg:n perävaunu. Mikäli perävaunun kokonaismassa on yli 750 kg, riittää pelkkä B-kortti perävaunun vetämiseen ainoastaan siinä tapauksessa, että vetoauton ja perävaunun kokonaismassojen summa ei ylitä 3500 kiloa.

Mikäli kevytperävaunua taas on tarkoitus vetää kuorma- tai linja-autolla, on se mahdollista pelkällä vetoauton ajo-oikeudella, jos perävaunun suurin sallittu kokonaismassa on enintään 750 kg.

– Painavampaa, kuten 825 kg:n kokonaismassalle rekisteröityä perävaunua, vedettäessä kuorma- tai linja-autolla tarvitaan aina myös kyseisen vetoautoluokan yhdistelmäkortti – siis E-kirjain ajokortissa vetoautoluokan kirjaimen perässä, Vesalainen toteaa.

Autoliitto muistuttaa, että mikäli on jo hankkinut 825 kg:n perävaunun ja esimerkiksi vetoauton vaihtumisen myötä ajokortti käy riittämättömäksi, voi perävaunun tietyin edellytyksin muutoskatsastaa 750 kg:n kokonaismassalle.

– Muutoskatsastusta varten tarvitaan perävaunun valmistajalta todistus uusista massoista sekä uusi valmistajan kilpi muuttuneilla massatiedoilla. Nämä saa yleensä valmistajalta muutamalla kympillä. Muutoskatsastus maksaa katsastusasemasta riippuen pääsääntöisesti 50-100 euroa, Vesalainen kertoo.

Autoliitto on myös muutoskatsastanut kokeeksi 825 kg:n perävaunun 750 kg:n kokonaismassalle.

Ainoa muutos kärryyn oli uudet massatiedot sisältänyt tarra, jonka katsastusmies liimasi vanhan valmistajan kilven päälle.

– Kun kevytperävaunujen rekisteröiminen 825 kg kokonaismassalle tuli mahdolliseksi, olisi myös ajokorttilainsäädäntöä pitänyt muuttaa niin, ettei tällaista kikkailua tarvittaisi. Tarran liimaaminen perävaunun kylkeen ja muutaman kymmenen kilon ero suurimmassa sallitussa kuormassa tuskin tekevät täsmälleen saman perävaunun vetämisestä yhtään helpompaa tai vaikeampaa, Vesalainen toteaa.

Ajo-oikeudetta ajamisesta kiinni jääminen voi lain mukaan johtaa sakkoon tai enintään kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen.