Renault’n uusi malli saapui, mutta ensimmäisen version myynti voi loppua nopeasti

Renault’n maahantuoja julkistaa Kadjar- ja Koleos-mallit korvanneen 4,5-metrisen C-segmentin Austral-SUV:n hinnat perjantaina. Myynti alkaa kevythybridillä, jonka Suomi-historia saattaa jäädä hyvin lyhyeksi.

Renault Australin alkuvaiheen myyntimalleissa on Techno- tai Techno Launch Edition -varustelu. Alin Evolution-varusteversio jäänee hintaedustaan huolimatta vähemmistöön.

Maahantuoja esitteli Austral-uutuutensa keskiviikkona toimittajille. Torstaina autoon pääsivät Vantaalla tutustumaan Renault’n jälleenmyyjät. Australin hinnat ovat julkista tietoa kuitenkin vasta perjantaina, ja ne kerrotaan silloin Ilta-Sanomien paperilehdessä julkaistavassa Australin maistiaisjutussa.

Myynti alkaa 1,3-litraisella nelisylinterisellä kevythybridillä, jonka teho on 158 hevosvoimaa (116 kW) ja huippuvääntö 270 newtonmetriä. Mallinimellä Mild hybrid 160 myytävän bensiinikevythybridin on mitattu kiihtyvän satasen nopeuteen 9,7 sekunnissa ja saavuttavan 174 km/h:n huippunopeuden. Mallin normimitattu kulutus on varustelusta riippuen 6,2–6,5 l/100 km ja vastaavat CO2-päästöt 141–146 g/km. Kevythybridihän ei liiku metriäkään sähköllä, vaan sähkömoottori vain avustaa polttomoottoria.

Kesällä hinnan saava E-Tech full hybrid 200 on mallimerkinnän mukaisesti niin sanottu täyshybridi, jonka sähkömoottori osallistuu myös auton liikutteluun. Kyse ei ole kuitenkaan ulkopuolisella virralla ladattavasta lataushybridistä – sellaista ei ehkä koskaan esitellä Australiin – vaan auto lataa itse pienen ajoakkunsa.

Renault’n maailman energiatehokkaimmaksi hybridivoimalinjaksi kehumassa täyshybridissä on uusi kolmesylinterinen 1,2-litrainen bensiiniturbo (96 kW, 205 Nm), sähkömoottori (50 kW, 205 Nm) ja vaatimaton 1,7 kilowattitunnin ajoakku. Mallin kokonaisteho on 146 kW (199 hv), mutta sähkömoottorin ja polttomoottorin vääntömomentteja ei voida yhdistää, joten huippuvääntö pysyy 205 newtonmetrissä.

Perusvarustelussa rengaskoko on 17 tuumaa, Techno-tasosta alkaen kaksi tuumaa suurempi. Maavaraa Australissa on 18 senttiä. Kevythybridillä saa vetää 1 800 kilon painoista jarrullista kärryä tai vaunua täyshybridin vetomassan ollessa 300 kiloa pienempi.

Automaattisella monitilavaihteistolla varustettu täyshybridi lähtee liikkeelle sähköllä, ja Renault’n mukaan mallilla liikutaan kaupunkiliikenteessä jopa 80 prosenttia sähköllä. Täyshybridin kiihtyvyys 0–100 km/h on 8,4 sekuntia, huippunopeus 174 km/h, normikulutus 4,6–4,8 l/100 km ja CO2-päästöt 104–109 g/km.

Matalampien päästöjen ansiosta täyshybridissä on vähemmän autoveroa kuin kevythybridissä, mutta tokihan täyshybridi tulee silti olemaan muutamia tuhansia euroja aloitusmallia hintavampi. Täyshybridin hinnat julkaistaan todennäköisesti jo ennen juhannusta.

Perjantaina julkaistavassa hinnastossa on kolme varusteversiota, mutta vain kaksi hintatasoa, sillä Techno- ja Techno Launch Edition -malliversioilla on sama perushinta. Jälkimmäistä varusteversiota löytyy Suomesta jo nyt varastosta, mutta nimensä mukaisesti sen tarjonta loppuu jossakin vielä tuntemattomassa vaiheessa.

Evolution-perusvarustetaso ei ole mikään karvalakkitaso, sillä Suomeen ei tuoda Australin alimpia varustetasoja. Täyshybridissä alin varustetaso tulee olemaan Techno.

Lue lisää: Ensitesti: Japanilais­valmistajan uutuus on Renault valepuvussa – parhaat puolet hyödynnetty taiten

Maahantuojan arvion mukaan kaksi kolmesta asiakkaasta valitsee kalliimmasta hinnasta huolimatta Austral-täyshybridin.

Nähtäväksi jää, häviääkö kevythybridi Austral-tarjonnasta. Näin kävi Renault’n Arkana-mallille. Sitä ei tuoda Suomeen enää edullisemmalla voimalinjalla, ja ainoa mallivaihtoehto on E-Tech-täyshybridi, joka on Arkanassa 143-hevosvoimainen.

Se, että Arkana-kevythybridiä myytiin vain muutama kappale, johtui maahantuojan mukaan merkittävästi siitä, että jälleenmyyjillä oli esittelykäytössä vain täyshybrideitä, mikä ohjasi asiakkaiden valinnan siihen. Uuden Australin kohdalla tilanne on sikäli toinen, että ainakin alkuvaiheessa koeajot tehdään vain kevythybridillä.

Lue lisää: Tässä on 10 parasta pienikokoista katumaasturia brittijulkaisun mukaan

Lue lisää: Nissan Juke uudistui: Renault’n voimalinja ujutettiin sisään – ja toimii!

Lue lisää: Ensitesti: Tässä on nyt uudistunut Renault Trafic – ohjaamo kuin eri planeetalta

Lue lisää: Koeajo: Renault Clion uusi automaattiversio – kokoaan suuremman oloinen ajettava

Lue lisää: Tätä edullisemmin ei saa uutta 7-paikkaista hybridiautoa – suurin yllätys kulutuslukema