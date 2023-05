Rata-autoilija Emma Kimiläinen paljastaa, millaista formulalla olisi ajaa arkiliikenteessä

Valitsisitko kuvitteelliselle työ-, kauppa- tai kyläreissulle formulan, Nascar-auton vaiko sittenkin karting- eli mikroauton?

Suomen tunnetuimpiin kilpa-autoilijoihin kuuluva rata-autoilija Emma Kimiläinen kertoo kauppapaikka Torin tiedotteessa, millaista olisi ajaa esimerkiksi formulalla ja Nascar-autolla aivan tavallisessa kaupunkiliikenteessä.

Työmatka formulalla?

– Kaistaleveyden kanssa ei tulisi ongelmia, koska formula-auto on samanlevyinen kuin henkilöauto. Formula-auton kytkin ei kestä kovin montaa liikkeelle lähtemistä, joten matkaan olisi syytä päästä ensimmäisellä yrittämällä ja liikennevaloihin on syytä toivoa vihreää aaltoa. Suotuisia liikennevaloja on syytä toivoa siksikin, että jos risteyksissä aikoo kääntyä, niihin on ajettava melko lujaa, koska renkaiden kääntösäde on niin suuri, että tiukat käännökset eivät onnistu hitaalla vauhdilla. Mukulakivikatuja kannattaa välttää, koska formulan jäykkä jousitus ei takaa mukavuutta. Lähtisi hampaistakin paikat siinä tärinässä, Kimiläinen toteaa.

Myös taskuparkkeeraaminen saattaa formulalla viedä aikaa, sillä peruutusvaihteen päälle saaminen on muutaman teknisen mutkan takana. Peruutuspeilikin puuttuu kokonaan.

– Myös näkyvyys on huono, koska kuski istuu alhaalla eikä pään kääntäminen ole niskatuesta johtuen helppoa.

– Joten kun lähdet formulalla kaupungille: vältä liikennevaloja, aja käännökset ronskilla vauhdilla ja suosi parkkialueita kadunvarsipysäköinnin sijaan, Kimiläinen jatkaa vielä.

Nascarissa käytetään niin sanottuja silhuettiautoja, jotka muistuttavat kyllä ulkomuodoltaan henkilöautoja, mutta tekniikka poikkeaa tuotantoautoista käytännössä täysin.

Kauppareissu Nascar-autolla?

– Kun lähtee Nascar-autolla kauppareissulle, kannattaa ensin varmistaa, että auto kääntyy sekä vasemmalle että oikealle. Osa Nascar-autoista on säädetty vain ovaaleille radoille kääntymään vasemmalle, joten ne kääntyvät oikealle vain hyvin rajoitetusti.

Kun Nascar-auton kanssa pääsee vauhtiin, vauhtia on syytä olla reilusti.

– Hitaasti ajettaessa meno on nykivää. Ne liikkuvat tasaisesti vain voimakkaasti kaasuttaen. Myös nascar-auton kanssa kannattaa siis välttää liikennevaloja tai toivoa vihreää aaltoa. Tosin nascarilla kyllä pääsee valoista liikkeelle helpommin kuin formulalla, mutta ajomukavuus vain kärsii.

– Joten kun lähdet nascar-autolla kauppareissulle: varmista, että auto kääntyy vasemmalle ja oikealle, säilytä korkea matkanopeus ja vältä liikennevaloja, Kimiläinen sanoo.

Karting-autoja löytyy joka kokoluokkaan. Kuvassa lajin kisaajia nuorimmasta päästä.

Kyläilemään mikroautolla?

– Kartingauto on hyvä mopon tai skuutin korvike. Ajokokemus on ilmava, vauhtia on mukavasti ja ajettavuus suurempia kilpa-autoluokkia paljon parempi. Huomattavin haaste on, että osa kartingautoista ei pysy käynnissä, jos ei ole liikkeessä. Se hankaloittaa ainakin kaupunkiruuhkassa ajamista, kun työntöapu pitäisi olla aina lähettyvillä. Kanssa-autoilijoilta tulee varmaankin pahaa silmää, kun ruuhkan keskellä yksi työntää autoaan jalankulkijan avustuksella punaisista valoista liikkeelle. Se on toki hyvää arkiliikuntaa. Mukulakivikaduille karting-auto soveltuu heikosti, koska maavara on minimaalinen, aivan kuten formulassa.

– Joten kun lähdet kartingautolla kyläilemään: valmistaudu työntämään autoa liikkeelle ja pyytämään myös työntöapua sekä pitäydy asfalttiteillä, Kimiläinen neuvoo.