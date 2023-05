Uusi Renault tuli Suomeen viime hetkillä hiotuilla hinnoilla

Juuri Suomeen tulleen uuden Renault Australin hinnoista käytiin kädenvääntöä vielä alkuviikosta.

Renault’n mallistossa Kadjar- ja Koleos-mallit korvannut Austral on Espanjassa valmistettava 4,5-metrinen C-segmentin SUV.

Renault’n maahantuojan toimitusjohtajan Heikki Vuorisen mukaan neuvottelutulos on asiakkaan kannalta hyvä. Tänään perjantaina julkistetussa hinnastossa lähtöhinta on 37 390 euroa. Kahden paremman varusteluversion hintalisä on 2 200 euroa.

Evolution-lähtöhintavarusteluun kuuluu mm. kaksialueinen automaatti-ilmastointi, lämmitettävä tuulilasi, älyavainkortti, pysäköintitutkat ja peruutuskamera. Perustasolta alkaen mittaristo on 12,3-tuumainen, ja Android Auto -käyttöjärjestelmä mahdollistaa Googlen sovellusten (mm. Google Maps) käytön.

Suosituimmaksi varustetasoksi noussee Techno, jonka myötä keskellä oleva kosketusnäyttö kasvaa yhdeksästä 12,3 tuumaan. Muita varustelisäyksiä ovat mm. mukautuvat ajovalot, mukautuva vakionopeudensäädin, kuljettajan istuimen sähkösäädöt ja hierontatoiminto sekä lämmitettävä ohjauspyörä. Ulospäin näkyvä muutos on rengaskoon kasvu 17:stä 19 tuumaan. Alkuvaiheessa myynnissä on Technon tapaan 39 590 euroa maksava Launch Editon -varustelu.

Suosituimmassa varustetasossa on 19-tuumaiset kevytmetallivanteet. Kevythybridin vetomassa on 1 800 kg, täyshybridin 1 500 kg.

Nyt julkistetut hinnat ovat 1,3-litraiselle kevythybridille. Lyhyessä koeajossa 158-hevosvoimainen (116 kW, 270 Nm) nelisylinterinen vaikutti varsin pirteältä.

Suomeen tuodaan vain automaattivaihteisia Austral-malleja. Ensimmäisessä aallossa myyntiin tulevassa kevythybridissä oleva CVT-variaattorivaihteisto jätti itsestään positiivisen kuvan.

Lue lisää: Teslan toimet ovat kilpailijoille varoitus – ”Jotta pysymme kisassa mukana”

Etukäteisarvion mukaan suurin osa Australin ostajista valitsee Suomessa uuden sukupolven E-Tech-täyshybridin, jota Renault kehuu maailman energiatehokkaimmaksi hybridivoimalinjaksi. Uuden kolmesylinterisen 1,2-litraisen turbomoottorin (96 kW, 205 Nm) ja sähkömoottorin (50 kW, 205 Nm) kokonaisteho on 146 kW (200 hv).

Ajosuunnanvalitsin ja radion säätövipu ovat ratin takana. Muhkean keskikonsolin päällä on pituussuunnassa säädettävä käsinoja/rannetuki.

Sähkömoottorilla ladattavasta pienestä ajoakusta (1,7 kWh, 400 V) huolimatta E-Tech lähtee liikkeelle sähköisesti, ja Renault’n mukaan mallilla päästään kaupunkiliikenteessä jopa 80 prosenttia sähköllä.

Digitaalimittaristo on 12,3-tuumainen.

Täyshybridissä on vaihteistona automaattinen monitilavaihteisto, ja malliin saa myös nelipyöräohjauksen. Kevythybridissä vaihteet vaihdetaan ratin siivekkeillä, mutta täyshybridissä niillä säädetään jarrutusenergian talteenoton tasoa.

Kevythybridin normikulutus sadalla on 6,2 litraa, täyshybridin 4,6 litraa. Tehokkaamman malliversion lähtöhinta asettunee 43 000 euron tuntumaan. Hinnat kerrotaan kesäkuussa, ja tarjonta alkaa Techno-varustetasosta. Lataushybridi Australista saattaa tulla, mutta ei täyssähkömallia.

Penkeissä on mukavasti sivuttaistukea. Ratti säätyy luonnollisesti molempiin suuntiin.

Todella reilun takajalkatilan saa kutistettua minimiin, jos tavaratilaa on tarvetta kasvattaa.

Ajosuunnanvalitsin on ohjauspylvääseen sijoitettu viiksi. Erilaisia ajo- ja mukavuusavustimia on todella kattava valikoima.

Ajoasennossa tai etuistuimissa ei ole moittimista. Evolution-varustelusta puuttuu sekä keskikonsolin pituussäädettävä käsinoja että kahteen osaan jaetun takaistuimen 16 sentin pituussäätö.

Takaoviaukko on aavistuksen matala, mutta takatilat ruhtinaalliset. Kengät mahtuvat edessä olevan istuimen alle, ja pituussuuntaista tilaa on reilusti. Pääntila riittää aikaihmiselle jopa keskipaikalla, vaikka penkki onkin parhaimmillaan kahdelle.

Tavaratilan pohjalevyn korkeutta ei pysty säätämään, mutta levyn alla on pikkutavaratilaa. Laajennettu tavaratila ei ole tasapohjainen.

Lue lisää: Renault uudisti tila-autonsa pienentämällä koria – silti yhä tilaa seitsemälle